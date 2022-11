Mit 163,90 Punkten verteidigten die Turnerinnen der Wettkampfgemeinschaft Neckarau-Haßloch im Relegationswettkampf vor dem TSV Wernau (157,00) ihren Platz in der Regionalliga Nord.

Sieben Mannschaften aus ganz Deutschland hatten sich in Hamburg getroffen, „um die Startplätze in den Regionalligen neu zu bestimmen“, informiert TSG-Trainerin Gisela Liedy.

Die Mannschaft mit Leonie Herzog und Talena Kanther überzeugten vom ersten Gerät an (Sprung 47,30 Punkte). Liedy: „Leonie Herzog überzeugte mit ihrem Tsukahara gebückt und erzielte die Tageshöchstnote von 12,20 Punkten.“ Am Barren hätten sich in der Mannschaft einige Fehler eingeschlichen. Dennoch erzielte sie auch hier die besten Gerätepunkte (33,95). Ganz sicher dargebotene Übungen an Balken und Boden mit hohen Sprüngen, Vorwärts- und Rückwärtsakrobatik und einer guten Präsentation wurden mit 39,85 und 42,80 Zählern (Boden) von den Kampfrichterinnen belohnt. Beste Turnerin mit einem Vierkampfergebnis von 43,85 Punkten von allen 70 Turnerinnen wurde Serina Kvaestad aus Norwegen als Gastturnerin der WKG Neckarau-Haßloch.