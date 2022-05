Beim Gaudi-Hahnenwettkrähen an Christi Himmelfahrt müssen sie nicht schön sein, um Sieger zu werden. Vielmehr müssen die 30 Hähne des Kleintierzuchtvereins Lachen-Speyerdorf Temperament zeigen, indem sie lauthals durch Krähen ihren Damen imponieren. Um den Sieger zu ermitteln, notieren die Jurymitglieder während die Krählaute. Außerdem wird die Gesamt-Kräh-Anzahl der 30 Hähne aus verschiedenen Rassen und Farbenschläge festgehalten. Die Besucher können auf ihren Favoriten setzen und Sachpreise gewinnen. Bei freiem Eintritt geht es am Donnerstag um 10 Uhr auf dem Vereinsgelände, Flugplatzstraße 100, in Lachen-Speyerdorf los. Der Verein stellt ein Festzelt auf und sorgt für die Verpflegung der Besucher.