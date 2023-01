Mit Fitnesstraining Gewicht verlieren und Geld gewinnen – mit dieser Idee hat die KiTa Pestalozzi-Straße in Lachen-Speyerdorf 300 Euro gewonnen.

„Bei der KiTa-Challenge des Only me treten Mütter-Teams gegeneinander an, das Team mit den besten gemeinsamen Trainingsergebnissen gewinnt für ,seinen’ Kindergarten“, erklärt Geschäftsführerin Eva Böhringer vom Frauenfitnessclub Only me das Projekt. Den Gewinnerinnen der Kita-Challenge überreichten Böhringer und Trainerin Janina Bettinger einen Scheck über 300 Euro. Kita-Leitung und Elternbeirat freuen sich darauf, den Gewinn für Projekte im Kindergarten einzusetzen. Insgesamt hat das Siegerinnen-Team innerhalb von vier Wochen über 20 Kilo beim Training verloren.