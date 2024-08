Beim DAK-Wettbewerb „Gesichter für ein gesundes Miteinander“ werden Personen, ehrenamtliche Projekte und Initiativen gesucht, die sich in den Bereichen Gesundheit, Prävention und Pflege engagieren und so ein gesundes Miteinander fördern. Bei den gesuchten Projekten kann es sich zum Beispiel um spezielle Bewegungsangebote für Kinder oder ältere Menschen handeln, um Schulaktionen zur Suchtprävention oder interaktive Anti-Stress-Kurse in Betrieben. Im Bereich der ehrenamtlichen Pflege wird ein Sonderpreis ausgelobt.

Seit dem Start im Mai haben sich laut DAK bundesweit schon mehr als 400 Personen und Projekte beworben. „Unser Wettbewerb trifft offensichtlich den Nerv der Zeit“, sagt Melanie Foos, DAK-Chefin in Neustadt. „Ich freue mich, wenn sich viele Menschen aus unserer Region für ein gesundes Miteinander einsetzen und auch öffentlich Gesicht zeigen.“ Nach dem Einsendeschluss am 15. September ermittelt zunächst die Jury die Top 3. Diese gewinnen jeweils 750 Euro (Platz 1), 500 Euro (Platz 2) und 300 Euro (Platz 3). Der Pflege-Sonderpreis ist mit 500 Euro dotiert. Danach kommen die Hauptgewinner aller Bundesländer in die Endausscheidung. Alle Unterlagen für den Wettbewerb und das Anmeldeformular finden Interessierte unter www.dak.de/gesichter.