Eine letzte Chance, an einem Fotowettbewerb teilzunehmen, haben Hobby-Fotografen noch bis einschließlich Dienstag, 1. November. Dann endet der Wettbewerb, den der Verband der Volkshochschulen (VHS) Rheinland-Pfalz und das Familienministerium ausgerufen haben.

Gesucht werden Fotos gesucht, die die Vielfalt der Menschen in Rheinland-Pfalz zeigen. Denn Rheinland-Pfalz sei ein Land der Vielfalt, so Ministerium und VHS. Dennoch sei diese Vielfalt in Flyern, auf Websites oder sonstigen Materialien von Behörden, Institutionen oder Vereinen noch nicht immer so sichtbar. Das soll der Wettbewerb ändern. Die schönsten Fotos werden im Anschluss in einer Online-Bilddatenbank der Allgemeinheit zur nichtkommerziellen Verwendung zur Verfügung gestellt.

Preise ausgelobt

Ausgezeichnet werden laut Pressemitteilung Fotos von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion, sexueller Identität, Menschen jeden Alters und Geschlechts sowie mit oder ohne Behinderung. Die Fotos sollen zudem den Bezug zum Bundesland erkennen lassen und eine fotografisch-künstlerische Qualität aufweisen. Es winken Preise von insgesamt rund 2000 Euro, eine prominent besetzte Jury treffe die Auswahl.

Wer teilnehmen will, sendet seine Fotos mit Kontaktdaten per E-Mail an die Volkshochschule Neustadt unter volkshochschule@neustadt.eu oder an die Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim unter kvhs@kreis-bad-duerkheim.de.

Weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen finden Interessierte auf der Homepage der Volkshochschule www.vhs-rlp.de.