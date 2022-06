Stimmt der Stadtrat am Dienstag zu, wird in Neustadt zum 1. Juli eine Wettbürosteuer eingeführt. Das hat der Hauptausschuss einstimmig beschlossen. Besteuert werden damit – neben der Vergnügungssteuer für Glücksspiele – zukünftig auch Pferde- und Sportwetten in Wettbüros, wie der Firmen Tipico oder Tipster. Der Steuersatz beträgt drei Prozent vom Bruttowetteinsatz. Abgeführt werden muss der Betrag vom Wettbüro-Betreiber. Die Einnahmen werden – bei aktuell zwei Büros – auf rund 50.000 Euro geschätzt. Damit folgt Neustadt dem Beispiel anderer rheinland-pfälzischer Städte wie Kaiserslautern, Koblenz und Ludwigshafen. Die Steuer soll helfen, Spielsucht zu bekämpfen beziehungsweise ihr vorzubeugen und einer wachsenden Zahl von Wettbüros entgegenzuwirken.