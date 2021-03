Unter Vorhalt einer Schusswaffe hat ein Mann am Freitag gegen 22.50 Uhr ein Haßlocher Wettbüro überfallen und „wenige hundert Euro“ erbeutet. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Der Mann war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Adidas-Jogginghose und schwarzen Schuhen bekleidet. Außerdem trug er schwarze Handschuhe. Sein Gesicht war aufgrund eines blauen Mund-Nasen-Schutzes und einer über den Kopf gestreiften Kapuze nicht zu erkennen. Er sprach mit Akzent und flüchtete zu Fuß von der Forstgasse in Richtung Ortsmitte. Die Polizei sucht nach Hinweise, Telefon 06321/854-0.