Kurz vor Mitternacht kam es am Sonntag zu einem versuchten Raub auf ein Wettbüro in der Neustadter Fröbelstraße. Laut Mitteilung der Polizei erwartete ein bewaffneter Täter einen Mitarbeiter des Wettbüros, als er dieses nach Ladenschluss verlassen wollte. Der Täter wollte den Mitarbeiter zurück in den Laden drängen. Allerdings konnte sich der Angegriffene erfolgreich wehren, sodass der Täter schließlich mit einem Komplizen Richtung Talstraße flüchtete. Bei beiden Tätern spricht die Polizei in ihrer Mitteilung der Beschreibung des Wettbüro-Mitarbeiters zufolge von afrikanischem Phänotyp. Täter eins war etwa 1,90 Meter groß und kräftig; er trug dunkle Kleidung und eine schwarze Corona-Schutz-Maske. Täter 2 war schlank und trug ebenfalls eine schwarze Corona-Schutz-Maske. Hinweise von Zeugen an die Polizei Neustadt: Telefon 06321 8540.