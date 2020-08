Plakate und Programmhefte für die neue, coronabedingt ohnehin eingeschränkte Saison sind schon gedruckt, da sieht sich der Neustadter Kulturverein Wespennest genötigt, in einem wichtigen Punkt erneut umzuplanen: Für die fünf in der Halle des TV Gimmeldingen vorgesehenen Konzerte im Herbst habe man sich ganz kurzfristig neue Veranstaltungsorte suchen müssen, weil der Sportverein und der gastronomische Pächter unter Hinweis auf das erhöhte Infektionsrisiko ohne Vorwarnung aus dem per Handschlag geschlossenen Mietvertrag ausgestiegen seien, berichtet Rolf Raule, der Programm-Macher beim „Wespennest“. „Die Nachricht war ein Schock für uns.“ Für drei der Konzerte – „Prinzessin und Rebell“ am 10. Oktober, Abi Wallenstein & Roland van Campenhout am 24. Oktober und die „Bluessession“ am 19. Dezember – konnte glücklicherweise bereits das Roxy-Kino als Ersatz gebucht werden. Noch offen ist nach Raules Worten, wo „Hiss“ am 21. November und „Uffbasse“ am 5. Dezember spielen werden. Die Konzerte fänden aber auf alle Fälle statt. Der Kartenvorverkauf für das Gesamtprogramm mit seinen insgesamt acht Konzerten startet am Dienstag, 1. September, unter 06321/35007.