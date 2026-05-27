Ab Mai sind Wespen wieder auf der Suche nach neuen Nistplätzen. Dabei machen sie auch vor ungewöhnlichen Orten wie einem Kofferraum nicht Halt. Was macht man da?

Auf zum Einkaufen. Noch schnell ein paar Tüten in den Kofferraum, Kofferraumklappe auf und da sitzt sie: eine große Wespe auf ihrem noch kleinen Nest. An der Kofferraumklappe innen neben dem Fenster. Ungläubiges Staunen. Echt jetzt? Die Kinder sind fasziniert. Es sind sieben Waben; die Königin hat in jede bereits ein Ei gelegt. Einfach entfernen gilt nicht, die Kinder wissen durch die Regeln im Waldkindergarten, dass man Tiere da lässt, wo sie sind, und nicht ärgern soll. Wäre doof, wenn jetzt der Staubsauger zum Einsatz kommen würde.

Kofferraumklappe innen: eine Haus-Feldwespe sitzt auf ihrer Mini-Wabe. In jede Zelle hat die Königin bereits ein Ei abgelegt. Foto: Winnie Mergl

Außerdem war da was mit dem Naturschutz. Wolfram Husemann, der Vorsitzende des Naturschutzbunds Neustadt ( Nabu), fragt am Telefon überrascht, ob das Auto denn lange nicht gefahren wurde. Obwohl dieses mehrmals am Tag in Bewegung ist, hat es das kleine Insekt irgendwie geschafft, da drin ein Nest zu bauen. Husemann unterbricht kurz seine Urlaubsvorbereitungen, um ein paar Videos über Wespen in einer Mail zusammenzustellen. Sie geben Informationen darüber, was es bei Wespen zu beachten gibt, dass zum Beispiel nur die Gemeine und Deutsche Wespe die lästigen Insekten sind, die sich im Biergarten auf Essen und Getränke stürzen.

Friedliche Art im Kofferraum

Doch obwohl sie so nervig sind, stehen die Tiere und Nester unter allgemeinem Naturschutz. Das heißt, Tiere fangen und töten oder Nester vernichten ohne vernünftigen Grund ist gesetzlich untersagt. Die Europäische Hornisse ist besonders geschützt, hier kann es sogar sein, dass Nester gar nicht entfernt werden dürfen. Doch nutzen die Insekten ihre Bauten nur eine Saison lang. Da der Schutz nur den Zeitraum betrifft, in dem sich die Wespen darin aufhalten, können die leeren Waben nach Ende der Saison problemlos entfernt werden.

Durch eine Bestimmungsapp kommt heraus, dass es sich bei der Mitfahrerin im Kofferraum um eine Haus-Feldwespe handelt. Diese gehört zu den friedlichen Arten und baut gezielt kleine Nester, die so groß wie ein Tischtennisball werden. An anderen Orten könne man diese dulden, da sie nicht so aggressiv seien, aber im Auto? Die Homepage verweist auf die Untere Naturschutzbehörde (UNB), die vor der Entfernung von Nestern zur Beurteilung der Gründe zu kontaktieren ist. Bei der Stadt Neustadt ist das die Abteilung Landwirtschaft und Umwelt, bei den anliegenden Kreisen die jeweilige Kreisverwaltung.

Dunkle, trockene und warme Orte für Nestbau

Auch Klaus Hünerfauth, stellvertretender Leiter der Abteilung bei der Stadt Neustadt, ist überrascht von der mutigen Wespe, die die Idee hatte, im Auto ihr Nest zu bauen. „Sie wird bald feststellen, dass es keine gute war“, sagt er lachend. „Zahlreiche der vielen Hundert einheimischen Wespenarten bauen ihre Nester in Hohlräumen“, erklärt er. Die sogenannten Dunkelnestbewohner, zu denen vor allem auch die beiden „Lästlinge“ Deutsche Wespe und Gemeine Wespe gehörten, bevorzugten vor allem dunkle, trockene und warme Orte für ihren Nestbau. „Wenn Zugangsmöglichkeiten bestehen, wie eine undichte Gummidichtung, kommt natürlich auch ein Kofferraum als Nistplatz in Frage“, erklärt Hünerfauth weiter.

Was ein vernünftiger Grund zum Entfernen ist, hängt vom Einzelfall ab, erklärt er. So sei es beim Auto, in dem auch Kinder mitfahren, offensichtlich, dass das Wespennest dort nicht verbleiben könne. Dies gelte auch bei bekannten Allergien. Zusammen mit der UNB werde ermittelt, ob die Gründe für eine Entfernung oder eine Duldung sprechen. Hat sich herausgestellt, dass ein vernünftiger Grund zur Entfernung vorliegt, ist ein Schädlingsbekämpfer zu Rate zu ziehen. Dieser könne dann entscheiden, ob eine Umsiedlung möglich ist oder das Nest beseitigt werden muss. „In Einzelfällen machen das auch schonmal Imker, wenn man welche privat kennt.“

Bußgelder bis zu 50.000 Euro

Die Übernahme der Kosten ist dabei klar geregelt: „Eigentum verpflichtet!“, macht Hünerfauth deutlich. „Die Kosten trägt der Haus- beziehungsweise Grundstückseigentümer.“ Wer jetzt aber denkt: „Wer soll denn schon mitbekommen, dass ich ein Nest entferne“, dem macht Hünerfauth einen Strich durch die Rechnung. Verstöße könnten durch Anzeigen aufmerksamer und sachkundiger Bürger, Mitglieder von Naturschutzverbänden oder auch mal durch Feststellungen von Mitarbeitern der städtischen Umweltabteilung offenbar werden. Vor allem bei Verstößen gegen den Schutz der Hornisse drohen Bußgelder bis zu 50.000 Euro.

Im Fall des kleinen Nestes im Auto darf man auch selbst tätig werden. Doch so einen Bau zu entfernen, ist gar nicht so einfach. Denn die Königin ist zu allem bereit. Sie schwirrt immer wieder um die Waben, um ihren Nachwuchs zu verteidigen. Mit einem Glas hier irgendwas zu bewirken, funktioniert nicht. Die Waben hängen auch fest auf dem Untergrund. Also wird es wohl doch der Staubsauger. Auf niedriger Stufe wird das Tier samt Nest eingesaugt. So machen das gemäß Info-Videos auch die Imker mit den Tieren. Da es sich bei dem Staubsauger um ein altes Modell handelt, hat er keine Rückstauklappe. Die Wespe kann dann im Garten wieder freigelassen werden.

Die ganze Prozedur gilt nicht für die invasive Art der Asiatischen Hornisse, die sich immer mehr ausbreitet und es auch auf die einheimischen Insekten abgesehen hat. Diese ist vom allgemeinen Schutz wildlebender Tiere ausgenommen. Hier empfiehlt der Nabu: Sicherstellen, dass es sich wirklich um Insekten dieser Art handelt, Fund über die Meldeplattform des jeweiligen Bundeslandes melden und Nest von einem erfahrenen und spezialisierten Schädlingsbekämpfer entfernen lassen.

Info

Ein Merkblatt zum Umgang mit Wespen ist auf der Internetseite der Umweltabteilung der Stadt Neustadt unter https://www.neustadt.eu/?NavID=2636.312&qs=wespen zu finden.