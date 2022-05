Wieder einmal feiert die Haardt Weinfest. Im ehemaligen Weingut Mattern beteiligt sich auch der Neustadter Kulturverein „Wespennest“ wieder mit einem eigenen Programm. Ob dies im nächsten Jahr noch einmal Fall sein wird, steht in den Sternen.

Nachdem der Verein seine Auflösung zum Jahresende bekanntgegeben hat, ist man sich bei der bisher weitgehend autonom arbeitenden „Weinfestgruppe“ der Wespen nicht sicher, wie die Zukunft für sie selbst aussieht. Nach Aussage des Mitglieds Georg Weber findet demnächst eine Sitzung statt, bei der das Thema zur Sprache kommen soll. Über einen möglichen Ausgang des Gesprächs könne, seiner Meinung nach, derzeit keine Aussage getroffen werden, da noch zu viele Fragezeichen im Raum stünden und noch völlig unklar ist, inwieweit der Großteil der momentan Aktiven bereit ist, sich künftig in die recht arbeitsintensive Aktion einzubringen. Weber hofft, dass alles zu einem guten Schluss kommt und das „Wespennest“ oder dessen Sonder-Weinfestgruppe auch nächstes Jahr wieder Gäste zu einem anspruchsvollen Musikangebot im Hof des früheren Weinguts einladen kann.

Der Programmablauf für jetzt ist gesichert und setzt sich aus einer Mischung von Weltmusik, Rock, Pop und Americana zusammen. Eine Fortsetzung erlebt die seit einigen Jahren in das Weinfest integrierte Reihe „Stimmen der Welt“ mit einem Auftritt des Freiburger Quintetts „Unojah“.

„Einheit in Vielfalt“

Der Name des Ensembles setzt sich zusammen aus dem lateinischen „unitas“ und dem Swahili-Wort „umojah“. Beide Begriffe bedeuten auf Deutsch „Einheit“. Mit einer Mischung aus Reggae, Hip Hop und Weltmusik angereichert mit intelligent-durchdachten Texten setzt sich die Band unter der Überschrift „Einheit in Vielfalt“ gegen jede Form von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein. Inspirieren lässt sich die multikulturelle Truppe dafür vom Sufismus, einer mystischen Strömung des Islam. „Stimmen der Welt“, Teil zwei, gibt es dann fünf Tage später von den „Hackensaw Boys“. Die US-Amerikaner verbinden Hillbilly-Bluegrass mit Garagen-Punk-Einflüssen, und verzichten auch schon mal auf Mikrofone und Verstärker. Ihren Namen haben sie sich wegen der rücksichtslosen Art und Weise gegeben in der sie ihre Instrumente traktieren: Das Banjo wird gehackt („hack“), die Fiddle gesägt („saw“). Dies wiederum entspricht dem Image, dass die Boys pflegen, nämlich dem eines wild gewordenen Haufens von Straßenmusikern.

Das Quartett kommt aus seinem Heimatstaat Virginia auf die Haardt. Mit im Gepäck hat es ein von Ex-Bandmitglied Justin Neuhardt entwickeltes Perkussionsinstrument, das den schönen Namen „Charismo“ trägt, aus Blechdosen und Deckeln besteht, mit Jazzbesen gespielt wird.

Aufforderung zum Mitsingen

Das „Absinto Orkestra“, das am Weinfest-Sonntag bereits nachmittags auf der Bühne steht, kommt aus Mainz und behauptet von sich, von den Liedern osteuropäischer Hochzeitskapellen beeinflusst zu sein. Balkan-Beat in der Tradition der Sinti und Roma ist sein Metier. Einige seiner Lieder trägt es sogar in Romani, der ureigenen Sprache der Roma, vor.

Auch Folk, Pop, Jazz, Tango, Flamenco, Musette, Blues und Klezmer stehen auf der Spielliste der fünf Musiker aus der Landeshauptstadt. Die Frage, wie sie ihre Darbietung selbst beschreiben würde, antworten sie: „Unsere Live-Performance ist eine unwiderstehliche Aufforderung zum Mitsingen, Tanzen und Klatschen“. Gute Stimmung ist hier also fester Bestandteil der Show.

„Lebende Jukebox“

Den gleichen Anspruch stellen auch „Time Out“ an sich. Das Neustadter Oktett covert Rock- und Soulklassiker auf ansprechende Art und Weise, trumpft mit gleich drei singenden Frontleuten auf und hat unter anderem Titel von Tina Turner, Doobie Brothers oder Willy DeVille auf seiner umfangreichen Spielliste.

Ob die Bezeichnung „umfangreiche Spielliste“ allein dem gerecht wird, was die lebende Jukebox Olli Roth auf die Bühne bringt, ist fraglich. Der in Kalifornien geborene und im Rhein-Neckar-Raum aufgewachsene Weltenbummler ist in der Lage, mehr als 600 verschiedene Songs aus dem Stegreif abzurufen und diese auf authentische Art und Weise zu interpretieren. Bei seinen Konzerten ist Spontanität gefragt, Publikumswünsche werden auf Zuruf erfüllt. Roth ist ein Entertainer, der, wenn die gute Stimmung mal wieder kein Ende nimmt, auch schon mal fast vier Stunden am Stück singt und in die Saiten greift.

Info

Veranstaltungen des Kulturvereins „Wespennest“ im ehemaligen Weingut Mattern, Neustadt-Haardt, Mandelring 38.

Freitag, 20. Mai, 20 Uhr, „Unoja“, Samstag, 21. Mai, 20 Uhr, „Time Out“, Sonntag, 22. Mai, 13 Uhr, „Absinto Orkestra“, Mittwoch, 25. Mai, 20 Uhr, „Hackensaw Boys“, Donnerstag, 26. Mai, 13 Uhr, Olli Roth

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei.