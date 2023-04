Der Wertstoffhof in der Nachtweide bleibt zwar grundsätzlich beim Terminsystem. Das bedeutet nach Angaben des Eigenbetriebs Stadtentsorgung (ESN): Um die Zahl der Anlieferungen zu steuern, ist vor einer Anlieferung zum Wertstoffhof eine Anmeldung notwendig. Dabei gab es eine Ausnahme: Montags war und ist eine Anlieferung ohne vorherige Terminbuchung möglich. Diese Regelung gilt laut ESN ab sofort zusätzlich auch mittwochs. „Dieses Hybridmodell bietet den Vorteil, dass man zwischen zwei Optionen wählen kann: Die Neustadter, die spontan ohne Terminbuchung beim Wertstoffhof anliefern wollen und dafür auch etwas Wartezeit in Kauf nehmen, können montags und mittwochs vorfahren. Denjenigen, die bei weniger Betrieb in Ruhe abladen und dazu vorher einen Termin buchen wollen, stehen die anderen Tage zur Verfügung“, so der ESN. Grün- und Gartenabfälle können ohne Termin angeliefert werden.