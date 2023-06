Der städtische Wertstoff in der Nachtweide hat ab sofort montags ab 7.15 Uhr und damit eine Stunde früher als bisher geöffnet. Damit sollen Unternehmen und Privathaushalte am Wochenende angefallenes Material zeitiger abgeben können. Außerdem kann der Wertstoffhof ab sofort an drei statt bisher zwei Tagen ohne Termin genutzt werden, und zwar montags, mittwochs und donnerstags. Allerdings muss dann laut Stadtverwaltung mit Wartezeiten gerechnet werden. Dienstags, freitags und samstags bleibt es beim Terminsystem. Grünschnitt kann immer ohne Termin gebracht werden. Geöffnet ist der Wertstoffhof montags von 7.15 bis 11.45 Uhr sowie von 13 bis 16.30 Uhr, dienstags bis freitags von 8.15 bis 11.45 Uhr sowie von 13 bis 16.30 Uhr, samstags von 8 bis 12.30 Uhr.

Weitere Infos und Terminbuchungen über die Abfall-App des ESN, online auf www.esn.neustadt.eu/wertstoffhof und unter Telefon 06321 855-8444.