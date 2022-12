In diesem Jahr verschieben sich die Müllabfuhr-Termine wegen der Feiertage nicht. Darüber hat der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) informiert. Allerdings ist der städtische Wertstoffhof in der Nachtweide geschlossen, und zwar vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar. Es können weder Abfälle und Wertstoffe noch Grünabfälle abgegeben werden. Und die dann ausgedienten Christbäume? Diese werden am Samstag, 14. Januar, eingesammelt. Wo genau, darüber will der ESN rechtzeitig informieren.