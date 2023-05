Der städtische Wertstoffhof in der Nachtweide kann ab 1. Juni an drei statt zwei Tagen ohne Termin genutzt werden. Wie Klaus Klein, Werkleiter des Eigenbetriebs Stadtentsorgung Neustadt (ESN), auf Anfrage mitteilte, umfasst das Montag, Mittwoch und dann zusätzlich den Donnerstag.

Dienstag, Freitag und Samstag bleibt es demnach beim Terminsystem, was laut ESN vor allem betriebsbedingte Ursachen hat. Samstags zum Beispiel sei der Wertstoffhof schon jetzt an der Grenze: Wenn es schlecht laufe, müsse auch mit Termin gewartet werden, zumal es eine gemeinsame Einfahrt für den Grünschnitt gebe, der immer ohne Termin angeliefert werden könne. Dienstags und freitags würden die Container gewechselt, was zusätzlich für Verkehr sorge. Darüber hinaus gebe es auch viele Bürger, die gerne einen Termin buchten, weil sie dann besser disponieren könnten, so Klein.

Montags früher geöffnet

Dass der Wertstoffhof ganz ohne Terminsystem betrieben wird, hatte die FDP im Stadtrat beantragt. Dieser verwies das Anliegen in den ESN-Werkausschuss. Dort hatte Klein am Donnerstagabend informiert. Im Anschluss sei dem von der Werkleitung ab Juni vorgeschlagenen System der Vorrang gegeben worden. Zwei Mitglieder hätten für die Abschaffung der Terminbuchung plädiert.

Klein zufolge gibt es eine weitere Änderung: Montags wird der Wertstoffhof künftig eine Stunde früher und damit um 7.15 Uhr öffnen. Auf diese Weise solle Handwerkern, aber auch Privathaushalten, in denen am Wochenende Material anfalle, entgegengekommen werden. Die wichtigsten, weil kundenstärksten Tage sind laut Klein Montag und Samstag.