Mit einer jährlichen Einmalzahlung will die Gemeinde Haßloch zukünftig das ehrenamtliche Engagement der Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr wertschätzen.

Zunächst sollen Details ausgearbeitet und Mittel im nächsten Haushaltsjahr veranschlagt werden. Entschieden werden soll darüber nach der Kommunalwahl. Die AfD-Fraktion hatte im September 2023 den Antrag „Feuerwehrrente – Stärkung der ehrenamtlichen Feuerwehr“ gestellt und sich dafür ausgesprochen, diese Zahlung für aktiv im Einsatzdienst tätige Feuerwehrleute einzuführen. Die Verwaltung hat mittlerweile verschiedene Möglichkeiten geprüft, um die Feuerwehrleute zu unterstützen. „Die Wehrangehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Haßloch leisten für die Sicherheit der Allgemeinheit einen unverzichtbaren Dienst. Ebenso sind die aktiven Feuerwehrangehörigen in einer dauerhaften Alarmbereitschaft an 365 Tagen im Jahr. Auch gehen sie in Ausübung ihres Dienstes Risiken für sich und ihre Gesundheit ein“, betont die Verwaltung.

In anderen Kommunen wurde eine Ehrenamtskarte eingeführt, wird eine Aufwandsentschädigung pro Einsatzstunde oder eine monatliche Aufwandsentschädigung gezahlt. Weitere Vorschläge für Haßloch waren ein ermäßigter oder freier Eintritt in einem Fitnessstudio oder dem Badepark oder ein Gympass.

Nach Ansicht des Führungsausschusses der Feuerwehr bringt aber eine finanzielle Zuwendung einen direkten Nutzen, würde den Bedürfnissen aller Wehrleute gleich welchen Alters gerecht und würde für einen Mitgliederzuwachs sorgen.

Nach interner Beratung und in Abstimmung mit der Wehrleitung schlug die Verwaltung dem Hauptausschuss eine jährliche Einmalzahlung vor, die im Gremium Zustimmung fand. Die Fraktionen hatten zahlreiche Ideen zur Ausgestaltung des Beitrags und der Höhe. Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) kürzte die Diskussion ab: „Wir wollen kein Bürokratiemonster erschaffen.“ Die Verwaltung werde einen Vorschlag entwickeln und einen Geldbetrag in den Haushaltsentwurf einstellen. Die Entscheidung soll dann der neue Gemeinderat treffen.