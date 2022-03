Wenn Werner Korb etwas empört, greift er zum Zeichenstift. „Je älter ich werde, desto weniger möchte ich schweigen über das, was mich wütend und traurig macht“, hat der Neustadter Grafiker einmal gesagt. So nimmt es nicht wunder, dass er auch keine Minute zögerte, den brutalen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine künstlerisch aufzugreifen – und, der Fisch stinkt schließlich immer vom Kopf her, auch den Hauptverantwortlichen klar zu benennen. Sofort am ersten Tag der Invasion habe er mit seiner Bleistift- und Graphit-Zeichnung „Aggressor Putin“ begonnen, berichtet der 83-Jährige, die nun seit dieser Woche fertig vorliegt. „Was mache ich mit diesem Drecksack?“, habe er sich dabei zunächst gefragt. Die Lösung war ein Motiv, dass er so ähnlich auch schon einmal auf Syriens Machthaber Baschar al-Assad, Putins kleinen Bruder im Geiste, angewandt hat: ein Portrait mit einer Krawatte voller Totenköpfe. Weil der Kreml-Herrscher aber über ein ganz anderes militärisches Arsenal verfügt als sein syrischer Vasall und offen mit Nuklear-Waffen droht, zeigt der Schlips auch noch das Atomsymbol. „Irgendwie musste ich etwas tun“, sagt Korb, der sich übrigens schon früher keine Illusionen über Putin gemacht hat. In seiner Collage „Die Unheilvollen“ griff er den neuen Zaren schon 2017 frontal an – zusammen mit anderen Autokraten oder politischen Irrläufern: Kim Jong-un, Trump, Erdogan.