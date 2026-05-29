In der Neustadter Innenstadt hat am Freitag an vielen Stellen der Aufbau für das Fest der Demokratie am Wochenende begonnen. So wurde etwa die Hauptbühne am Marktplatz aufgestellt. Hier beginnt das Programm an diesem Samstag um 9.30 Uhr mit einem Frühschoppen. Dazu spielt die Band Woifeschdkänisch. Um 11.30 Uhr folgt die feierliche Eröffnung des Fests, zu der Oberbürgermeister Marc Weigel Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Gordon Schnieder erwartet. Gefeiert wird am Samstag vor allem in der Innenstadt, wo es auch am Sonntag noch einzelne Programmpunkte gibt. Ansonsten lockt am Sonntag vor allem das Hambacher Schloss mit Festangeboten.