In Gimmeldingen hat Staatssekretärin Daniela Schmitt einen Wahlkampf-Stopp eingelegt. Die Neustadter Liberalen legen ihr dabei auch die Landesgartenschau ans Herz.

Corona sorgt dafür, dass sie etwas zu spät im Weingut Christmann in Gimmeldingen eintrifft. Am Donnerstagvormittag waren erst noch die neuen Corona-Regelungen Thema im Kabinett von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Weshalb Daniela Schmitt, Staatssekretärin in FDP-geführten Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau sowie Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Landtagswahl, mit leichtem Verzug die Wahlkampftour in die Pfalz antrat.

Erwartet wird sie von Winzer und FDP-Stadtratsmitglied Steffen Christmann sowie der Neustadter FDP-Direktkandidatin, Kathinka Rösiger. In Corona-Abstand geht es direkt zur Sache, die Schwerpunktthemen sind Weinbau und Tourismus. Christmanns Ansage ist deutlich: Pfalz und Mosel seien jene Gebiete, in denen diese Verbindung das größte Potenzial im Land habe. Das Land müsse dabei helfen, dass Tourismus-Regionen stärker zusammenrücken, besser kooperieren, das Kirchturmdenken endlich ein Ende habe. Beim Wein, so der Winzer, funktioniere das gut.

Geld gegen Kooperation?

Schmitt wiederum nennt 50 Millionen Euro, die das Land zusätzlich über Förderprogramme in den Tourismus stecken will: „Dabei geht es auch um Kooperationen.“ Doch verweist sie auch darauf – eine Spitze gegen die CDU-Opposition –, dass jene, die beim Land das Ende des Kirchturmdenkens forderten, vor Ort jene seien, die es am meisten verteidigten. „Es muss aber vor Ort gewollt sein, damit das funktioniert.“ Die Gäste seien da schon „viel, viel weiter“, sprich: Sie scherten sich nicht um Gebietsgrenzen.

Dass zwar Geld bereitstehe, es allerdings hier und dort an guten Ideen fehle, greift Rösiger auf: Gerade dafür seien Kooperationen ideal. Zum einen müsse nicht jeder das Rad neu erfinden, zum anderen könnten gemeinsam besser Ideen entwickelt werden.

So gut wie Geisenheim

Unterstützung wünschen sich Rösiger und Christmann auch beim Weincampus. Er sollte bei der anstehenden Fusion der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern und der Uni Landau als externes TU-Institut Universitätsstatus erhalten. „Absolut“, meint Schmitt. Neustadt stehe der Hochschule Geisenheim in nichts nach, trotzdem sei der hessische Campus stärker in den Köpfen der jungen Leute verankert. „Noch Schubkraft“ vom Land wünschen sich die Neustadter auch bei dem Ziel, Weincampus und Unternehmen mittels Cluster zusammenzubringen.

Dass Schmitt eine Landesgartenschau 2026 in Neustadt schmackhaft gemacht wird, liegt auf der Hand. Den Winzer Christmann drückt zudem die Umsatzsteuerpauschalierung, die ab 2022 entfalle. Betriebe mit einem Jahresumsatz ab 600.000 Euro –„oder 120.000 Flaschen à fünf Euro“ – müssten dann zwischen 50 und 100 Prozent mehr Steuer zahlen. Allein in Gimmeldingen seien drei bis vier Winzer betroffen. Dieses Geld fehle für Investitionen. Wirtschaftsförderung sei das nicht, so Christmann.