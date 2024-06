Am Sonntagabend steht fest, wer in Mußbach auf den scheidenden Ortsvorsteher Dirk Herber (CDU) folgt. In der Stichwahl treten Roland Ipach (FWG) und Simone Eisele (SPD) gegeneinander an. Was beide zu den Siegchancen sagen.

Zehn Jahre lang war Dirk Herber (CDU) Ortsvorsteher in Mußbach.