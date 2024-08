Die Sozialdemokratin Gisela Brantl mischte 35 Jahre lang in der Neustadter Kommunalpolitik mit und musste als Frau einige Hürden überwinden, um sich durchzusetzen. 2004 wurde sie SPD-Fraktionssprecherin – damit war sie aber nicht, wie sie im Sommerinterview der RHEINPFALZ angenommen hatte, die erste Frau an der Fraktionsspitze. Denn das war Hildegard „Hilde“ Kerner, worauf Parteigenossen hinweisen.

Kerner war ab 1956 im Neustadter Stadtrat und führte die SPD-Fraktion von Juni 1969 bis Dezember 1974 als Vorsitzende an. Ab 1971 bis 1984 war sie zudem als Abgeordnete im Landtag vertreten. Im Stadtrat galt Kerner als Institution und Vorreiterin für Frauen in der Politik: Sie sei ein Beispiel dafür, wie man in der „politischen Männerwelt“ bestehen könne, sagte der Neustadter SPD-Ortsvereinsvorsitzende Klaus-Jürgen Lais zu ihrem Abschied aus dem Rat. Dort legte Kerner ihr Mandat 1977 zugunsten von mehr Verantwortung im Landtag nach dem Ausscheiden von Lucie Kölsch nieder. Ab da war sie die einzige Frau in der SPD-Landtagsfraktion.

Der damalige Oberbürgermeister Wolfgang Brix lobt in einer Urkunde von 1977, dass Kerner durch „ihre engagierte und vorbildliche Tätigkeit hervorragende Verdienste erworben“ habe. Kerner starb am 1. Oktober 1987 in Neustadt, die gebürtige Kindsbacherin wurde 65 Jahre alt.