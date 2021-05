Ein kleiner Fuchs vermisst seine Familie. Welches Schicksal ihn genau ereilt hat, wissen wir nicht. Ist das kleine Plüschtier mit dem weißen Bauch und den blau geringelten Beinen aus dem Auto oder aus dem Fahrradkorb gefallen? Ist es von einem Motorroller gepurzelt?

Fakt ist jedenfalls, dass ein Radfahrer aus Mußbach auf dem Rückweg von einer Trainingstour plötzlich aus einiger Entfernung etwas Weißes auf der Landesstraße zwischen Mußbach und Haßloch nahe Mußbach wahrnimmt. Als der Radler von einem Auto überholt wird und der Autofahrer auch noch über das kleine Etwas fährt und es hochwirbelt, bekommt der Radfahrer einen gehörigen Schrecken.

Er hält an und entdeckt auf dem Asphalt den armen Plüschfuchs, auf dessen linkem Bein sich deutlich die Spuren eines Autoreifens abzeichnen. Der Radsportler hebt das dreckige, aber ansonsten unversehrte Schmusetier auf, platziert es auf seinem Lenker (was übrigens so manchen Autofahrer, der ihm entgegenkommt, zum Lachen bringt) und radelt nach Hause. Dort überzeugt er den Rest der Familie schnell davon, dass der kleine Kerl dringend eine Unterkunft braucht. Nicht nur das: Nach ein paar Runden in der Waschmaschine sind auch die Autoreifenabdrücke nicht mehr auf dem Beinchen zu sehen. Und der Findelfuchs duftet nun auch so gut, dass er es sich auf dem Sofa des Mußbachers gemütlich machen darf.

So weit, so gut? Nein. Der Mußbacher, selbst Vater zweier Kinder und zweifacher Opa, vermutet, dass sich im eigentlichen Zuhause des Plüschfuchses vermutlich ein Drama abgespielt hat, als das Tier abhanden kam. Ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen kann ohne den kuscheligen Freund seitdem wahrscheinlich nicht mehr gut einschlafen, ist der Radsportler überzeugt und hat nun die RHEINPFALZ-Redaktion um Hilfe gebeten.

Wer den Fuchs, der übrigens inzwischen auf den Namen Foxi hört, vermisst, kann sich in der Redaktion melden und eine E-Mail an redneu@rheinpfalz.de schicken. Vielleicht findet der Fuchs wieder zurück in sein altes Zuhause ...