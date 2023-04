Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den vergangenen Wochen wurden in der Region um Neustadt immer wieder Bäume zerstört oder beschädigt. Wer steckt hinter den Taten? Und was bewegt Menschen dazu, sich an der Natur zu vergehen?

Die Tatorte: Wiesen, häufig entlang von Straßen, aber auch im Stadtgebiet oder in der freien Natur. Die Tatwerkzeuge: Sägen, Laubschneider oder die bloßen Hände. Die Opfer: