Rätselhafte Mosaiken zieren seit einiger Zeit verschiedene Stellen in der Stadt. Im Reutergässchen zwischen Friedrichstraße und Hintergasse wurde eines gesichtet. Ein weiteres auf der Mauer auf der Mauer zum Kübelweg in Haardt.

Auch von anderen Fundorten in Neustadt dringt die Kunde zu uns, die nur einen Schluss zulässt: Catwoman ist in der Stadt! Denn das Motiv ist immer gleich – nur leicht abgewandelt bei der Farbe des Herzens. Zu gerne wüssten wir natürlich, was es damit auf sich hat. Hat hier ein Comic-Fan seine kreative Ader entdeckt? Handelt es sich um eine Liebeserklärung? Oder hielt hier eine Künstlerin/ein Künstler einfach den Corona-Lockdown nicht mehr aus? Aber alle Nachforschungen verliefen bislang im Sande. Ein Teil von Tine Duffings „Die Kunst muss an die frische Luft“-Aktion ist es nicht, wie deren Initiatorin auf Nachfrage erklärt. Und auch Wolfgang Glass, der Vorsitzende des Kunstvereins, der schon etliche Leder-Ladys und Powerfrauen in seinen Bildern verewigt hat und zudem gleich um die Ecke in der Hintergasse wohnt, schüttelt den Kopf. So bleibt nichts als abzuwarten, wie sich die Sache entwickelt. Ob vielleicht bald auch noch Catwomans Kollege Batman irgendwo auftaucht?