Worin der Schlüssel zur Ökumene liegt

„Wer ist hier der Chef?“ Diese Titelfrage treibt eine Katze um, die einem angeleinten Hund und weiteren Tieren begegnet. Immer geht es darum: „Wer ist hier der Chef?“ Ein interessantes Büchlein!

Wer ist der Chef bei den Christen? Die Katholiken mit ihrem Papst? Die Kirchen der Reformation, frei und unabhängig? Die Orthodoxen? In den Studenten- und Laienbewegungen des 19. Jahrhunderts und dann bei der Weltmissionskonferenz 1910 in Edinburgh hat eine ökumenische Bewegung begonnen. Die Katholiken waren gleich und heftig dagegen. Nach den beiden Weltkriegen nahm die Bewegung neu Fahrt auf. 1948 gründeten 361 Delegierte von 146 Kirchen in Amsterdam den „Ökumenischen Rat der Kirchen“ (ÖRK). Klärungen standen an: kein Gesellschaftssystem darf bevorzugt werden, weder Kapitalismus noch Kommunismus. Manch südafrikanische Kirche distanzierte sich, weil ihr eine Verurteilung der Apartheid zu weit ging. Einigen südamerikanischen Kirchen war die Befreiungstheologie ein Dorn im Auge. Katholiken konnten sich immer noch nicht einlassen.

1962 berief Papst Johannes XXIII. das Zweite Vatikanische Konzil ein. Man differenzierte zwischen der einen heiligen Kirche und der römisch-katholischen Kirche. Das Konzil zog eine Parallele zur Person Jesu Christi. Wie er göttlicher und menschlicher Natur ist, unvermischt und ungetrennt, so gibt es in der Kirche - ebenso unvermischt und ungetrennt - eine göttliche und eine gesellschaftliche Natur. Und auf diese eine heilige Kirche des Glaubens sind auch andere christliche Kirchen bezogen - ein Schlüssel zur Ökumene. Bald hatte die katholische Kirche Gaststatus im ÖRK, in einzelnen Kommissionen mit Stimmrecht.

Wer ist hier der Chef? Gott selbst und Jesus Christus, in dem er sich offenbart, und der Geist, der beide verbindet und alle getauften Christen; derselbe Geist im Haupt und in den Gliedern; derselbe Geist in allen christlichen Kirchen; derselbe, in dem der Schöpfer die Welt werden ließ; derselbe, der im Gewissen eines jeden Menschen wirkt.

Das Motto in Karlsruhe, der ersten Vollversammlung auf deutschem Boden: „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“. Die Themen: Klimawandel, Rassismus, gefährdete Demokratie, interreligiöser Dialog und wachsende ökonomische Ungleichheit, sowie die globalen Auswirkungen von Covid 19. Warum sollte der Gott, der Kirchen geführt, entwickelt und zusammengebracht hat, nicht für weitere Überraschungen gut sein?

Der Autor

Michael Janson, Pfarrer der katholischen Pfarrei Heilige Theresia von Ávila, Neustadt, Dekan des Dekanats Bad Dürkheim