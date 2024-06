In Meckenheim wird erst am Sonntag, 23. Juni, in einer Stichwahl entschieden, wer in den nächsten fünf Jahren an der Ortsspitze steht. Fest steht bisher nur: Es wird eine Frau sein.

Vier Kandidatinnen beziehungsweise Kandidaten waren im ersten Wahlgang bei der Ortsbürgermeisterwahl in Meckenheim angetreten. In die Stichwahl gekommen sind die beiden Bewerberinnen mit den meisten Stimmen: Silke Hoos, die zur Wählergruppe Meckenheim gehört, aber als unabhängige Bewerberin antritt, und Birgit Groß von der CDU.

Hoos erhielt am 9. Juni 834 Stimmen, das entsprach einem Anteil von 40,4 Prozent. Für Groß votierten 680 Wählerinnen und Wähler, das waren 33 Prozent. Aus dem Rennen ausgeschieden sind im ersten Wahlgang Oliver Kästel (SPD/14,4 Prozent). und die bisherige Amtsinhaberin Julia Kren (Wählergruppe Meckenheim/12,2 Prozent).

Silke Hoos unabhängige Kandidatin

Silke Hoos, 46-jährige Winzermeisterin vom Grundhof, hat sich sehr kurzfristig entschieden, als unabhängige Kandidatin anzutreten: am letzten Tag vor der Bewerbungsfrist. Nach eigenen Angaben sammelte sie innerhalb von eineinhalb Stunden die für ihre Kandidatur erforderlichen Unterschriften. Sie habe sich zu dem Schritt entschlossen, weil sie von zahlreichen Bürgern darum gebeten wurde, sagte sie vor der Wahl im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Aus ihrer Sicht hat sich im Gemeinderat zuletzt zu wenig bewegt. Handlungsbedarf sieht sie unter anderem beim Zustand der Grundschule und beim Baugebiet M7. Hoos gehört der Wählergruppe Meckenheim (früher FWG) seit 20 Jahren an, trat auf Platz 10 der Liste an und wurde von den Wählern durch Kumulieren auf Platz eins gehievt. Insgesamt erhielt die Wählergruppe 35,6 Prozent der Stimmen und wird damit mit sieben Mitgliedern im künftigen Rat vertreten sein. Das sind zwei weniger als bisher.

Birgit Groß tritt für die CDU an

Birgit Groß (65) gehört dem Gemeinderat seit 2004 an und ist seit 2017 Fraktionsvorsitzende der CDU. Außerdem ist sie seit 18 Jahren Mitglied im Verbandsgemeinderat und seit 15 Jahren im Kreistag. Auch Groß kritisierte im Vorfeld der Wahl, dass Meckenheim schon zu lange Projekte vor sich her schiebe. Zu den wichtigsten Themen, die nun angegangen werden müssen, gehört ihrer Ansicht nach, die Kitas zukunftssicher zu machen. Außerdem müsse die Attraktivität des Orts im Blick auf den Radtourismus verbessert werden. Die CDU wird im Gemeinderat mit acht Sitzen vertreten sein, sie gewann mit 40,1 Prozent der Stimmen einen Sitz hinzu.

Keine Wahlempfehlungen

Ebenso einen Sitz mehr hat die SPD, die nun über fünf Sitze verfügt (24,4 Prozent). Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Oliver Kästel, der im ersten Wahlgang der Ortsbürgermeisterwahl auf 14,4 Prozent der Stimmen gekommen war, sagte auf Anfrage der RHEINPFALZ, die Meckenheimer Sozialdemokraten würden keine Wahlempfehlung für den kommenden Sonntag abgeben.

Auch die Wählergruppe Meckenheim verzichtet nach den Worten des Vorsitzenden Christian Wilhelm auf eine Wahlempfehlung.

Die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang hatte bei 73,4 Prozent gelegen. Wie am 9. Juni sind auch bei der Stichwahl am Sonntag 2850 Personen wahlberechtigt.