Die Polizei ist für ihre Arbeit wahrlich nicht zu beneiden. Oft hat sie es mit solchen Gesellen zu tun, auf die die meisten von uns so überhaupt keine Lust haben. Zudem sind Einsätze bei großen Ereignissen ziemlich anstrengend. Und der Job ist oft auch noch undankbar. Denn Polizisten müssen auf die Einhaltung der Regeln achten, gelten daher oft als Spaßbremsen. Und doch bietet auch der Polizeialltag so manche Kuriosität. Aktuell laufen in der Neustadter Inspektion Ermittlungen, weil es in Gimmeldingen geknallt hat. Ganz konkret: Am Samstag um 6.20 Uhr im Bereich des Sportplatzes. Die Ermittler sprechen von einem „deutlich wahrnehmbaren Knallereignis“. Eine frühe Flasche Sekt oder doch ein verbotener Schuss? Die Polizei sagt: Mehr wissen wir noch nicht. Daher hofft sie auf Hinweise zur Herkunft des Geräuschs unter Telefon 06321 8540.