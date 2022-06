Der Eltern-Kind-Treff für Geflüchtete in der Böhlstraße soll aber noch vielen anderen Zwecken dienen.

Einen Eltern-Kind-Treff für Geflüchtete bietet der Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim zweimal pro Woche in der Flüchtlingsunterkunft in der Neustadter Böhlstraße an. Die Idee sei entstanden, weil man Familien aus der Ukraine unterstützen möchte, zu den Treffen seien aber auch Flüchtlinge aus anderen Ländern eingeladen, sagt Monika Lang, Vorsitzende des Orts- und Kreisverbands.

Auf einem Tisch in einem der Gemeinschaftsräume in der Flüchtlingsunterkunft stehen Erdbeeren, Kaffee und Wasser. Drei Frauen, ein Mädchen und ein Junge sind mit einem Spiel beschäftigt, mit dem man deutsche Wörter lernen kann. Daneben tollen auf einem Teppich kleine Kinder herum, eine Frau, die ihren Kopf mit einem Tuch bedeckt hat, und eine dunkelhäutige Frau schauen zu.

Keine Abgabestelle

„Ab 15 Uhr ist die Tür offen und jeder kann kommen“, sagt Corinna Seiler, die im Auftrag des Kinderschutzbunds die Treffen betreut. Eine Einschränkung gibt es: „Die Eltern können ihre Kinder nicht bei uns abgeben, wir bieten hier keine Kinderbetreuung an“, erklärt Lang. Mit dem Eltern-Kind-Treff wolle man Müttern, Vätern und Kindern eine Gelegenheit geben, miteinander zu reden, andere Menschen kennenzulernen, ihnen etwas Unterhaltung bieten – und auch die Möglichkeit, über ihre Erlebnisse und Erfahrungen zu sprechen.

Außerdem soll der Treff dazu beitragen, dass die Besucher Informationen bekommen, die sie im Alltag benötigen. „Die Besucher können sich austauschen, beispielsweise darüber, wo es Hilfsangebote gibt“, sagt Seiler. Sie betont, dass der Eltern-Kind-Treff ein niedrigschwelliges Angebot sei.

Stadt half aus

Da die Räume des Kinderschutzbunds weitgehend ausgebucht seien, habe die Stadt den Gemeinschaftsraum in der Flüchtlingsunterkunft angeboten, berichtet Lang. Finanziell unterstützt werde der Mutter-Kind-Treff für Geflüchtete von der Aktion Herzenssache des Südwestrundfunks. Bisher seien überwiegend Bewohner der Unterkunft gekommen. Ziel sei es, auch Menschen anzusprechen, die privat untergebracht seien. Denn gerade sie hätten oft wenig Kontakte.

„Ich bin 14 Jahre alt“, erzählt Veronika, die Anfang März mit ihrer Mutter und ihrem zehnjährigen Bruder Marc aus der Ukraine nach Neustadt gekommen ist. Sie besucht das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium und hat dort schon ein wenig Deutsch gelernt. Die Familie spielt mit Ludmilla Eichwald und Lisa-Marie Frenzel, ehrenamtlichen Helferinnen des Kinderschutzbunds, ein Spiel, bei dem man deutsche Wörter lernen kann.

Ehrenamtlich dabei

Eichwald spricht perfekt Russisch und hilft als Übersetzerin. Die 38-Jährige ist Russlanddeutsche, hat bis zu ihrem 18. Lebensjahr in Russland gelebt und nun beim Stadtteiltreff der Stadtverwaltung angeboten, bei Bedarf zu übersetzen. Seiler habe dann bei ihr angefragt, ob sie das beim Eltern-Kind-Treff tun wolle. Lisa-Marie Frenzel spricht etwas Russisch, da sie mit einem Mann aus Russland verheiratet ist, wie sie erzählt. Seit März wohnt sie in Neustadt und hat beschlossen, sich beim Kinderschutzbund zu engagieren. Die Arbeit beim Mutter-Kind-Treff „macht mir Spaß“, sagt Frenzel. Seiler berichtet, dass eine aus der Ukraine geflüchtete Kinderpsychologin angeboten habe, bei Bedarf mit den Kindern Gespräche zu führen

Alaina, die Mutter von Veronika und Marc, möchte beim Mutter-Kind-Treff neue Bekanntschaften schließen. Es sei gut, dass das hier „ungezwungen und ohne Verpflichtungen“ möglich sei. Und sie möchte jede Gelegenheit nutzen, um Deutsch zu lernen. „Es ist gut, dass man sich hier treffen kann“, sagt auch der neunjährige Allondari aus Syrien. Er spricht gut Deutsch, ebenso seine Geschwister, „nur die Mama kann ganz wenig“.

Info

Der Eltern-Kind-Treff für Geflüchtete ist immer montags von 10 bis 11.30 Uhr (nicht am Pfingstmontag) und mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr in der Böhlstraße 29. Es ist keine Anmeldung erforderlich.