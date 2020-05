Dieter Brixius, Vorsitzender des Neustadter Seniorenbeirates, bietet für ältere Menschen nach wie vor eine telefonische Beratung für fast alle Lebenslagen an. Doch dabei bekommt der 82-Jährige oft Sätze wie „Schade, dass man sich nicht persönlich sieht“ zu hören. Besonders bei Bürgern, die das Neustadter Urgestein der Seniorenszene noch nie kennengelernt haben, ist dieser Stoßseufzer zu hören. Nun hat Brixius eine Lösung gefunden, wie er seine Altersgenossen sehen kann.

Brixius lädt Senioren ein, sich per Videoanruf mit ihm zu „treffen“. Er erklärt: „Es ist ganz einfach, wirklich kinderleicht.“ Mit dem Smartphone funktioniere der Videoanruf ganz einfach über den Kommunikationsdienst Whatsapp. Alternativ können Interessierte „Jitsi“ nutzen. Dafür müssten sie die App auf ihrem Smartphone installieren. Mit einem Link, den Brixius den Gesprächspartnern zusendet, steht dann die Verbindung.

Wer kein Smartphone hat oder nutzt, kann auch auf einen Laptop mit Internetanschluss zurückgreifen. Auch in diesem Fall sendet Brixius seinen Gesprächspartnern eine Nachricht, genauer eine E-Mail. Sie enthält den Link für das Jitsi-Programm. „Man muss dann nur den Link anklicken, und schon sehen wir uns am Bildschirm“, erklärt Brixius.

Er selbst surft schon lange im Netz und gibt auch in der Senioren-Volkshochschule Kurse, in denen er den Teilnehmern die Bedienung von Laptop und Smartphone erklärt. „Es werden immer mehr Senioren, die sich mit den neuen Kommunikationsmöglichkeiten befassen. Damit bleiben sie in Kontakt mit ihren Kindern. Seit es Whatsapp gibt, sind viele besonders dazu motiviert. Und jetzt während Corona erst Recht“, weiß Brixius.

Und auch bei seiner politischen Arbeit schätzt er inzwischen die digitalen Möglichkeiten. Bei einer Videokonferenz müsse jeder zuhören, weil alle auf dem Monitor im Blick wären. Niemand könne wie in der realen Welt mit seinem Sitznachbar plaudern. Und für Neues sei man ohnehin nie zu alt. Brixius sagt: „Ich hatte auch schon eine 87-jährige Kursteilnehmerin, die das alles verstanden hat.“

Info