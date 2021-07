„Besorg Dir ein Fahrrad. Wenn Du lebst, wirst Du es nicht bereuen.“ Die Worte des Schriftstellers Mark Twain wirken recht ironisch beim Anblick des Skeletts auf einem Drahtesel, das unsere Fotografin in einem Schaufenster in der Freiheitstraße entdeckt hat. Wie es Skelette so an sich haben, ist es so gar nicht mehr lebendig. Dass Radeln schlank machen kann, ist bekannt. Ob der Radfahrer auf dem silberblauen Gefährt es damit schlichtweg übertrieben hat? Oder ist es etwa ein potenzieller Käufer, der beim Fahrradtest vergessen wurde? Immerhin sitzt er stabil. Und der Helm kann auch nicht schaden.