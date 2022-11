Manchmal erfordert Polizeiarbeit eine Menge Kreativität: Das haben Polizisten der Neustadter Inspektion in der Nacht zum Montag bewiesen. Kurz vor 1 Uhr kontrollierten sie einen Fahrradfahrer und bemerkten dabei starken Alkoholgeruch. Da der Test einen Wert von über 1 Promille ergab und sich auch Radfahrer an die Verkehrsregeln zu halten haben, sollte der 37-Jährige nicht mehr weiterradeln. Und wie konnte das sichergestellt werden? Nun, die Polizisten ließen einfach die Luft aus den Fahrradreifen. Der Mann musste sein Rad also nach Hause schieben.