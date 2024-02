Wenn nicht ein Wunder geschieht, wird der Rechtsradikalismus in Deutschland nach den nächsten Wahlen die Politik mitgestalten. Wenn nicht ein Wunder geschieht, wird Russland die Ukraine erobern. Wenn nicht ein Wunder geschieht, wird der von Menschen gemachte Klimawandel in absehbarer Zeit unsere Lebensmöglichkeiten radikal einschränken. Weitere Folgen sind bereits absehbar und angekündigt: Viele Menschen sollen mutwillig und willkürlich aus Deutschland vertrieben werden. Angriffskriege und Staatsterrorismus werden auch für andere Regierungen zum Mittel der Wahl, um Macht und Einfluss zu erweitern. Viele Regionen der Erde werden unbewohnbar werden. Der Einfluss der Gesellschafts- und Weltzerstörer nimmt immer weiter zu – wenn nicht ein Wunder geschieht.

Eigenartig: Seit der Aufklärung gilt der Wunderglaube als von der Vernunft überwunden. Denn weder die erkannten Naturgesetze noch die Vorstellung einer strengen Abfolge von Ursache und Wirkung können – so die vernünftige Überzeugung – durchbrochen oder außer Kraft gesetzt werden. Und doch muss man den Eindruck haben, der Wunderglaube beherrscht heute die Köpfe sogar derer, die gerade dabei sind, die Welt an die Wand zu fahren: Rechtsradikale träumen von einer Gesellschaft ohne Menschen mit fremdländischen Wurzeln. Die Machthaber in Russland träumen von der Vernichtung ihres Nachbarlandes. Und die Leugner des von Menschen gemachten Klimawandels halten wissenschaftliche Erkenntnisse schlicht für obskure Propaganda. Sie träumen lieber weiter von einer heilen Welt, in der die Menschheit machen kann, was sie will.

Das eigentliche Wunder

Eine Wurzel dieses Wunderglaubens liegt in den sogenannten Wundergeschichten, die von Jesus von Nazareth erzählt werden. Zum Beispiel, wie er mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen sattgemacht, wie er einen Sturm gestillt oder bei einer Hochzeit in Kanaan literweise Wasser in Wein verwandelt hat. Sogar einen Toten hat er wieder auferweckt. So erzählen es die Evangelien. Dabei ging es aber nie darum, dass Jesus gegen die Unvernunft der Menschen etwas wieder in Ordnung gebracht hätte, was sie verbockt hatten. Sondern: Sie erzählen von Jesu inniger Verbundenheit mit Gott, davon, dass Jesus Gottes Sohn war. Für diese innige Verbundenheit wurde Jesus von den Menschen angefeindet, verurteilt und gekreuzigt.

Doch dann das eigentliche Wunder: Erst wenige, dann immer mehr Menschen wurden von einer ähnlich innigen Verbundenheit mit Gott erfüllt, das heißt mit Glauben an ihn. Und sie erkannten, dass Gott alles Tödliche für uns überwindet und neues Leben schenkt, sogar dann noch, wenn nach unserer Wahrnehmung alles aus, alles verloren zu sein scheint, sogar noch aus dem Tod. Sie erkannten: Jesu Weg durch das Leiden hindurch ist der Weg zum Leben aus Gott. Einen anderen gibt es nicht: Miteinander statt Ausgrenzung; Frieden statt Krieg; verbunden in Gottes Schöpfung statt selbstzerstörerisch; befreit, dem eigenen Gewissen zu folgen. Dieses Wunder geschieht trotz allem immer wieder.

Der Autor

Stephan Oberlinger ist prot. Pfarrer in Lachen-Speyerdorf