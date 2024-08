Nirgends ist es so wie in Neustadt – das denken wohl nicht nur die Einwohner im Herzen der Weinstraße, sondern auch 36 andere Orte in sieben europäischen Ländern, die den gleichen Namen tragen. Ab Donnerstag besuchen Vertreter aus den befreundeten Städten das „Neustadt im Burzenland“ in Rumänien.

Um die Freundschaften über Stadt- und Landesgrenzen zu fördern, besuchen sich die (Neu-)Städte traditionell gegenseitig und laden jährlich zu einem Neustadt-Treffen ein. In diesem Jahr ist Cristian/ Neustadt in Rumänien von 8. bis 10. August der Gastgeber. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird als Vertreter der Stadt Neustadt an der Weinstraße Martin Franck, Geschäftsführer der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH , dabei sein. Ebenso haben sich 14 weitere Städte, darunter Neustadt bei Coburg, Neustadt an der Spree oder Neustadt an der Donau, angekündigt.

Beim Treffen in Rumänien wird nicht nur gefeiert, sondern auch das jüngste Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Neustadt in Europa, die ihren Geschäftsstelle an der Weinstraße hat, kennenzulernen. Cristian/Neustadt ist geprägt durch die beeindruckende evangelische Kirchenburg aus dem Jahr 1270 und die barocke rumänisch-orthodoxe Kirche von 1795. Umgeben von der majestätischen Kulisse des Butschetsch-Gebirges bietet Cristian zahlreiche Möglichkeiten für Besichtigungen.

Dracula- statt Hambacher Schloss

Eröffnet wird das Treffen am Donnerstagabend durch Bürgermeister Gicu Cojocaru. Für das Wochenende hat sich die rumänische Stadt ein Kultur- und Musikprogramm überlegt, darunter beispielsweise die Besichtigung des Dracula-Schlosses. In der Bürgermeisterrunde sprechen die Gesandten aus den Neustadts über aktuelle Entwicklungen und die zukünftige Arbeit in der Arbeitsgemeinschaft. Danach werden „Bäume für Europa“ gepflanzt – eine Idee, die erstmals in Neustadt an der Donau realisiert wurde und die das Zusammenwachsen der Neustadts in Europa symbolisieren soll.

Die Arbeitsgemeinschaft Neustadt in Europa ist eine der größten Städtefreundschaften des Kontinents und umfasst 36 Städte, Gemeinden und Ortsteile mit dem Namen „Neustadt“ in sieben Ländern, davon 27 in Deutschland, zwei in Österreich, drei in der Tschechischen Republik, eine in Polen, eine in den Niederlanden, eine in der Slowakischen Republik und die Stadt in Rumänien.