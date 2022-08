Die meisten Orte haben eine Kirche, die mehr oder weniger im Zentrum zu finden ist. Manchmal gefällt sie einem schon von außen, man wird davon angezogen. Von innen mag das ein oder andere Gebäude überraschen, faszinieren oder sogar abschrecken. Unterschiedliche Baustile prägen die christlichen Kirchen.

In den Ferien nutzen viele Menschen ihren Urlaub für Kirchenbesichtigungen. Vor allem in der Hitze flüchtet man gerne einmal in ein Gotteshaus. Da spielt die Konfession keine Rolle. Es ist oft ein kulturelles Angebot, dass man mitnimmt. Und das ist gut so. Kirchen erzählen meist viele Geschichten. Die Mauern haben in den Jahrzehnten und manchmal Jahrhunderten viel gesehen und könnten einiges erzählen. Bunte Glasfenster, Bilder, Fresken oder Schnitzereien: Die Kunstwelt in einer Kirche ist vielfältig. Doch Kirche ist nicht nur ein Ort zum Gottesdienst feiern und zum stillen Gebet.

Kirche als Rückzugsort

Dies ist mir kürzlich wieder einmal bewusst geworden, als ich in der Marienkirche war. Zwei junge Mädchen kamen hinein und haben sich in eine der Bänke gesetzt. Ein Anblick, den wir nicht oft sehen, der mich erst einmal überrascht hat. Und dann habe ich eine große Dankbarkeit empfunden: Zwei junge Mädchen, die scheinbar etwas Wichtiges besprechen mussten, die abseits des regen Treibens in der Innenstadt, Zeit für sich gebraucht haben. Sie sprachen, weinten, tröstetet sich, waren füreinander da und konnten im großen Kirchenraum verweilen.

Diese Dankbarkeit hat mich noch eine Weile begleitet, durch unsere offene Kirche haben wir ihnen in dieser Situation einen Platz gegeben. Vielleicht hat ihnen dieses Innehalten gutgetan und sie konnten auch mit einer Dankbarkeit im Herzen wieder gehen. Dankbar, dass sie einander haben und füreinander da sein können, egal an welchem Ort. Ich wünsche Ihnen überall offene Kirchentüren, die zum Innehalten einladen.

Die Autorin

Melanie Müller, 36 Jahre, ist Pastoralreferentin in der Pfarrei Hl. Theresia von Avila