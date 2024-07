Zwei kuriose Kurzeinsätze hatte die Feuerwehr am Sonntag. Die Einsatzkräfte rückten aus, weil es piepste. Einmal hatte ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. Über die Balkontür kamen die Wehrleute in die Wohnung und konnten den Rauchmelder ausschalten. Im zweiten Fall stellte sich vor Ort heraus, dass nicht der Rauchmelder piepste, sondern die Klingelanlage defekt war.