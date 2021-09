Rund um Neustadt gibt es viel Wald und ganz viele Wanderwege. Wer wissen will, wie beliebt die Strecken sind, sollte am Wochenende mal versuchen, einen Parkplatz im Wald anzusteuern. In der Regel ist es nicht einfach, überhaupt noch einen vernünftigen Stellplatz zu finden. Wandern im Pfälzerwald ist schwer in Mode. Und für eine Stadt wie Neustadt ist es purer Luxus, so viele schöne Touren und Ziele anbieten zu können.

Wer rund ums Naturfreundehaus im Heidenbrunnertal unterwegs ist, kann auch laufen, bis er nicht mehr kann. Beziehungsweise, bis die Schuhe nicht mehr können. Denn auf einem Pfosten dort ist ein reichlich verschlissener Stiefel zurückgelassen worden. Der Schuh war so stark in Gebrauch, dass sich sogar die Sohle ablöst. Wer sich etwas Zeit zum Betrachten nimmt, könnte fast meinen, das gute Stück streckt allen Passanten die Zunge raus. So nach dem Motto: Ihr müsst euch noch anstrengen, ich kann hier für immer rasten.

Offen bleibt die Frage, was aus dem Besitzer geworden ist. Hat er eine Wette verloren und musste auf nur einem Bein hüpfend den Weg zum Auto zurücklegen? Hat es hier jemand sehr wörtlich genommen und seinen Wanderschuh quasi symbolisch an den berühmten Nagel gehängt? Oder war jemand von der Einkehr in einem nahegelegenen Lokal so begeistert, dass er sich dachte: Warum soll ich stundenlang herumlaufen, wenn ich doch auch gleich den Tag gemütlich gestalten kann?

Klar ist bei allem Schmunzeln aber auch: All zu viele Nachahmer sollte es für den Schuh nicht geben. Sonst wird aus dem kleinen Hingucker schnell eine kleine Müllhalde. Und bei der wissen wir definitiv: Abfälle haben im Wald und in der Natur nichts zu suchen.