In Zeiten des Energiesparens stehen Beleuchtungskonzepte auf dem Prüfstand. Eine gute Gelegenheit, über die Sinnhaftigkeit greller Straßenbeleuchtung nachzudenken. Die Stadtverwaltung geht dabei auch Hinweisen von Anwohnern nach.

Schon seit längerem fühlen sich die Anwohner der Eckstraße in Haardt von einer grellen Straßenbeleuchtung gestört. Davon sind nicht nur die direkten Bewohner des Hauses, an dem die Lampe angebracht ist, betroffen, sondern alle Nachbarn. Die Eckstraße ist eng. „Wenn man die Lampe abschalten oder zumindest das Licht dimmen beziehungsweise einen weniger grellen Leuchtkörper einsetzen könnte, dann würden sich in der Eckstraße immer noch keine dunklen Winkel ergeben“, sagt Anwohnerin Ingrid Homeier-Morell . Es seien in beiden Richtungen im Abstand von wenigen Metern weitere Lampen vorhanden. Sie vergleicht den Schein der Lampe mit einem Flutlicht, welches das subjektive Wohlbefinden stark beeinträchtige.

Die Anwohner wendeten sich an die Tiefbauabteilung der Stadtverwaltung, die für Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung zuständig ist. Gerade in Zeiten, in denen Energieeinsparpotenzial gesucht werde, so Homeier-Morell, könnte diese Lampe gerne in die Überlegung aufgenommen werden. Florian Rosenbaum ist Teamleiter der Tiefbauabteilung. Er teilte mit, dass die Situation vor Ort geprüft und eine Lösung gesucht werde. Rosenbaum berichtet von weiteren Anfragen, in denen Bürger als überflüssig angesehene Straßenleuchten gemeldet hätten. In allen Fällen stehe zunächst eine Prüfung an, bevor über das weitere Vorgehen entschieden werde.

Kann gedimmt werden?

Hinweise von Anwohnern nehme er gerne entgegen, betont er. „Von unserer Seite wird eher favorisiert, vorhandene Straßenbeleuchtungen dahingehend zu überprüfen, ob diese nach der aktuellen Norm zum Beispiel weiter abgedimmt oder mit einer Nachtabsenkung programmiert werden können.“ Er nennt als Beispiel die Straße Am Knappengraben oder die Böhlstraße. Dort sei bereits wegen der Energiekrise reagiert worden.

Bei allen Maßnahmen gelte grundsätzlich, die Norm für Straßenbeleuchtungen einzuhalten. Allerdings könne sich dies in Bestandsanlagen als knifflige Auflage erweisen, so Rosenbaum. Deshalb werde oft nach einer nächtlichen Begehung und Beleuchtungsmessung entschieden, ob eine Leuchte entfallen oder umgerüstet werden könne.

Umrüsten auf moderne Leuchten?

Ob es vorgesehen sei, manche Beleuchtungen stundenweise abzuschalten – ähnlich wie bei Ampeln? „Aktuell nicht“, so Rosenbaum, aber ein Beispiel für eine neu eingerichtete, komplette Abschaltung sei der Fußweg in der Neubergstraße in Gimmeldingen. An anderen Stellen werde das Dimmen des Lichts auf ein technisch mögliches Minimum bevorzugt, da dies bei moderneren Leuchten meist ohne großen technischen Aufwand möglich sei.

Die Frage, ob zu helle Lampen umgerüstet oder gedimmt werden können, sei pauschal schwer zu beantworten. „Es gibt sowohl konventionell wie auch mit LED betriebene Leuchten, die gedimmt werden können. Viele alte Leuchten bieten jedoch keine Möglichkeit einer Leistungsreduzierung ohne den Austausch sämtlicher elektrischen Komponenten“, meint der Experte. In vielen Fällen würden allerdings auch ältere Leuchten, die noch erhaltenswert seien, auf LED-Technik umgerüstet, die dann dimmbar sei.