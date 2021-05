Nicht nur kurz vor Fasnacht könnte sich der Stadtrat online zu einem Zuschauermagneten entwickeln.

Wenn nicht mehr im Ratssaal oder Saalbau, sondern online per Videokonferenz getagt wird, hat der Neustadter Stadtrat einiges an zusätzlichem Unterhaltungswert zu bieten. Diesen Eindruck erweckt zumindest die Premiere am Dienstagabend. Knapp 200 Minuten ging es öffentlich auf dem Youtube-Kanal der Stadt zur Sache, 65 Zuschauer werden am Ende gezählt.

Wie bei einer Patchworkdecke sind die einzelnen Stadtratsmitglieder auf dem Bildschirm zusammengefügt. Fast alle mit ihrem Namen, unterbrochen von Gerätenamen-Ausreißern wie „Fridi“ oder „Waltrauds iPad“. Der Hintergrund ist meist das heimische Wohn- oder Arbeitszimmer. Die Möglichkeit, den Hintergrund auszublenden, nutzt keiner. Wohl aber, digital einen künstlichen zu erzeugen. Gern wird dabei ein Neustadter Motiv gewählt, die Skyline der Stadt oder der Marktplatz. Der eine oder andere mag Tiere, einer sitzt fast im Dunkeln, was eine Profi-Atmosphäre wie im Rundfunk vermittelt. Besonders hübsch: Wenn der Hintergrund echt ist und geschmunzelt werden kann. So sitzt SPD-Ratsmitglied Claus Schick vor einer Art Stock, der wie ein Geweih wirkt. Tatsächlich handelt es sich um einen Gitarrenständer, selbstgebaut aus einer Fassdaube ...

Wie die Pennäler

Zu Höchstform laufen die Stadtratsmitglieder während einer längeren Unterbrechung auf. In der Stadtverwaltung ist der Internetzugang ausgefallen, Mitarbeiter sowie Oberbürgermeister Marc Weigel als Sitzungschef sind nicht mehr dabei. Die unfreiwillige Pause muss überbrückt werden, die Fraktionen geben alles. Tiere werden eingesetzt, darunter drei Hunde und eine Katze. Aber auch Plüschiges, wie die Maus aus der „Sendung mit der Maus“ und – vermutlich – ein Fuchs.

Derweil fliegen die Wortbeiträge hin und her, die einen witzig, die anderen bissig. So liefern sich FDP-Mann Matthias Frey und SPD-Vertreter Andreas Böhringer einen kleinen Schlagabtausch. Mutmaßlich hat sich viel in der Zeit zuvor aufgestaut, jetzt gibt es ein Ventil. Auch über die Pannenursache wird sinniert: Ob das für die Stromversorgung zuständige Windrad gerade stillsteht? Der Freie Wähler Giovanni Raneri will Pizza bestellen oder Spaghetti kochen. Andere wiederum verfolgen das muntere Treiben mit stoischer Ruhe.

Ohne OB viel lustiger

Als OB Weigel wieder online ist, berichtet er von etlichen Textnachrichten, die er zwischendrin bekommen hat. Tenor: Ohne ihn sei es viel lustiger ... Das kenne er aus seinem früheren Beruf als Lehrer: Habe er den Raum verlassen, sei es auf einmal wild zugegangen. Als Weigel den öffentlichen Teil der Sitzung beendet, gibt er zu, nassgeschwitzt zu sein. Zwar hat alles so weit geklappt, echten Wiederholungsbedarf für eine solche Videokonferenz hat zumindest er aber nicht. Was genau seine letzten Worte sind, bleibt leider unbekannt: Die Öffentlichkeit wird kurz zuvor abgeschaltet.

Beifall scheint dem Stadtrat aber trotzdem sicher zu sein. „Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal so gelacht habe“, lautet eine Reaktion, die Claus Schick erhalten hat – „nicht aus Schadenfreude, sondern weil es einfach nur natürlich war“.

Ersatz für Fasnacht?

Wenn das so ist: Schade, dass die Gremiensitzungen nicht noch mal geguckt werden können. Gerade jetzt, wo Prunksitzungen ausfallen.