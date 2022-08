Die Kommunikation mit der Neusatdter Stadtverwaltung ist nicht immer unkompliziert, wie die Haardter Ortschefin Silvia Kerbeck jüngst erkennen musste.

Als Ortsvorsteher(in) hat man’s nicht leicht. Das bewies die Haardter Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) in einer Sitzung des Ortsbeirats, als sie über ihre Kontakte mit der Stadtverwaltung berichtet hat. Wegen Corona haben viele Gremien, so auch der Haardter Ortsbeirat, nicht in ihren zumeist kleinen Sitzungsräumen getagt, sondern sind in Hallen und andere große Räume ausgewichen. Möglichst in jene, die der Stadt gehören, denn die kosten keine Miete. Wo das nicht ging, musste die Verwaltung Miete zahlen.

Sparen ist angesagt, und eine Mitarbeiterin der Verwaltung wollte wohl ihren Teil dazu beitragen. Wie Kerbeck erzählte, wurde sie von eben jener Mitarbeiterin angerufen und gefragt, warum der Ortsbeirat immer noch im evangelischen Gemeindezentrum tage. In anderen Orten sei man in die Sitzungsräume zurückgekehrt. Kerbeck war wohl erst überrascht, dann fragte sie: „Bekommen wir einen Sitzungsraum?“, das freue sie.

Sitzungen bleiben an Ort und Stelle

Was die Verwaltungsfrau anscheinend nicht wusste: Die Haardter haben keinen Sitzungsraum mehr. Der frühere wird als Essensraum für die Grundschule genutzt. Auf Kinderstühlen sitzen, neben dem Konvektomat, in dem das Essen gewärmt wird, das schien das Kerbeck dann doch nicht so ganz das Richtige für die Sitzungen.

Inzwischen hat der Oberbürgermeister persönlich entschieden, dass die Ortsbeiratsmitglieder sich nicht auf Kinderstühle quetschen müssen, sondern sich weiter im evangelischen Gemeindezentrum treffen dürfen. Obwohl die Stadt dafür Miete zahlen muss.

Rote oder gelbe Leuchten?

Bei einem anderen Problem ist Kerbeck bisher noch auf Irrfahrt durch die Verwaltung. Im Haushalt der Stadt ist Geld für eine Lautsprecheranlage für Haardt vorgesehen. Da zwei Drittel des Jahres inzwischen vorbei sind, hat sie bei der städtischen IT-Abteilung angerufen und gefragt, wann die Anlage gekauft werde. Das gehöre nicht zu den Aufgaben der IT, hat Kerbeck gelernt. Auch das Gebäudemanagement fühle sich nicht zuständig, da die Anlage nicht fest installiert werden soll. In Haardt gibt es keine Räume für die Dorfgemeinschaft und deshalb auch keine Möglichkeit, eine Lautsprecheranlage fest zu installieren. Kerbeck will hartnäckig bleiben und weiter telefonieren.

Gelernt hat sie dank der Verwaltung auch etwas, berichtete sie: Schilder zur Absperrung von Straßen, etwa bei der Kerwe, müssen beleuchtet sein. Die Farbe der Beleuchtung ist indes nicht egal. Gelb bedeutet „für Anlieger frei“, rot „auch für Anlieger gesperrt“. Hoffentlich wissen das die Autofahrer ...