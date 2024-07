Was der Brand im Hambacher Gerätehaus für die Aktiven und die Stadt bedeutet.

Wer Feuerwehrleute privat kennt, weiß: Die leben ihr Ehrenamt mit Haut und Haaren. Da gibt es auch kein Halten, wenn der Piepser bei einer Geburtstagsfeier geht. Dann bleibt die Gabel eben in der Torte. Was dann zählt, ist der Einsatz. Erst mal schauen, was los ist, dann kann es mit dem eigenen Vergnügen weitergehen.

Wer das im Hinterkopf hat, kann sich ausmalen, was der Brand im Hambacher Gerätehaus mit den Aktiven der Neustadter Feuerwehr gemacht hat. Insbesondere der Löschzug Süd dürfte am Unglück vom vergangenen Sonntag mächtig zu knabbern haben. Man stelle sich das mal vor: Da geht der Alarm ein, dass es im Diedesfelder Weg brennt, und dann kann man nichts tun, weil es das „eigene Haus“ ist, das da in Flammen steht. Zum Glück zeigte die Neustadter Wehr am Sonntag, wie gut sie funktioniert. Daher mussten die Hambacher und Diedesfelder nicht lange warten, ehe die Kollegen mit der Brandbekämpfung beginnen konnten. Dass diese die Lage schnell unter Kontrollen hatten, war für den ganzen Neustadter Süden wichtig. Nicht auszumalen, was hätte passieren können, wenn Fahrzeuge explodiert wären. So blieb alles aufs Gerätehaus und Sachschaden begrenzt.

Und dann tauchen Gerüchte auf

Die Wehr muss dennoch den Verlust von sehr teuren Fahrzeugen beklagen und Schäden am Gerätehaus beseitigen. Das wird ein Kraftakt – auch für die Stadt, die ihre Wehrleute immer tatkräftig unterstützt und dies auch jetzt tun wird. Aber auch in der Verwaltung sitzt der Schock tief, da in finanziell schwierigen Zeiten nun weitere Ausgaben zu stemmen und Neuanschaffungen/Sanierungen zu planen sind. Das erfordert Arbeitskraft, die eigentlich schon an anderer Stelle vorgesehen war ...

Die Wehrleitung sieht einen technischen Defekt an einem Fahrzeug als Brandursache. Die offizielle Bestätigung steht indes noch aus. Leitender Oberstaatsanwalt Hubert Ströber wollte auf Anfrage keinen Zeithorizont nennen, bis wann er Ergebnisse des Brandgutachtens präsentieren kann. Bis dahin bleibt eine Portion Ungewissheit, die sicher schwer auszuhalten ist. Denn die Wehr musste am Sonntag auch gleich Gerüchte „bekämpfen“, wonach das Feuer etwas mit dem Spießbratenrock vom Vorabend zu tun haben könnte. Aber den Aussagen der Experten sollte man – wie in anderen Fällen – Vertrauen schenken. Auch Feuerwehren können von Unglücken betroffen sein – wie die Polizei mal selbst einen Unfall baut oder ein Sportmediziner sich beim Joggen verletzt.

Den Wehrleuten haben zwei Dinge daher sicher gutgetan: dass Pfarrer Michael Paul im Gottesdienst an sie dachte und dass Neustadt-intern sowie mit Unterstützung aus Haßloch und Ludwigshafen für Fahrzeug- und Materialersatz gesorgt werden konnte. Damit ist der Löschzug Süd wieder einsatzfähig. Eine beachtliche Leistung, die den Zusammenhalt der Feuerwehr unterstreicht.