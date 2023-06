Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine 84-jährige demente Frau stürzt an einem Sonntagabend in Deidesheim. Eine Wunde muss im Hetzelstift genäht werden. Am nächsten Morgen ist sie noch immer nicht zurück in ihrem Pflegeheim. Woran Rücktransporte aus Krankenhäusern immer wieder scheitern.

Es ist Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr. Die 84-jährige Mutter von Rena Simmat verletzt sich bei einem Sturz in einem Deidesheimer Pflegeheim am Kopf. Augenscheinlich muss sie genäht