Im Neustadter Hauptausschuss wird es emotional, weil es um hohe Planungskosten geht. Warum alle die Kritik teilen, sich aber trotzdem nichts ändern kann.

Gesunder Menschenverstand: Wer den Ausdruck zu hören bekommt, merkt schnell, dass er etwas überdenken sollte, sich vielleicht zu kompliziert anstellt oder nicht merkt, dass er dabei ist, Unfug zu machen. Genau in solch eine Debatte ist am Dienstagabend der Neustadter Hauptausschuss geraten. Dabei ging es um ein Projekt, das der Stadtrat im März noch mit breiter Mehrheit auf den Weg gebracht hat. Eben um im Sinne des gesunden Menschenverstands dafür zu sorgen, dass die Heinz-Sielmann-Schule rasch Ersatz für ihre defekte Heizungsanlage bekommt und man im Sinne der Wärmewende dabei dann auf Holzpellets und weniger Schadstoffausstoß setzt.

Jakob Köllisch von der FWG zählte damals zu den Befürwortern des Antrags, den die Koalition aus CDU, FWG und FDP gestellt hat. Meldet sich Köllisch bei solchen Themen zu Wort, hören alle genau hin, denn dieser hat in Neustadt einen Fachbetrieb für Sanitär, Elektro und Heizung – ist also vom Fach. Wie vom Rat gewünscht, machte sich die Verwaltung, in dem Fall das Gebäudemanagement, an die Arbeit und brachte das Projekt neue Heizung auf den Weg. Der Hauptausschuss sollte am Dienstagabend der Auftragsvergabe an ein entsprechendes Planungsbüro zustimmen, damit alles zügig weiter voranschreitet. Der Hauptausschuss hat den Beschluss auch einstimmig gefasst. Doch das ging am Dienstag fast unter.

Jede Menge Frust

Denn Köllisch riss beim Thema mehr oder weniger die Hutschnur. Richtig emotional meinte er, dass ihn die Vorlage befremde. Denn die Auftragssumme liege ihm zufolge bei rund 170.000 Euro. Da könne er es nicht nachvollziehen, dass für die Planungsleistung 50.000 Euro aufgerufen werden. „Das ist zu teuer.“ Köllisch suchte förmlich nach Lösungen im Sinne des gesunden Menschenverstands und ließ nicht locker. Eine durchaus bemerkenswerte Situation in einem Gremium, in dem sonst sachlich und nüchtern die anstehenden Aufgaben abgearbeitet werden. Aber den Hauptausschussmitgliedern geht es eben auch darum, wie in der Stadt gearbeitet werden kann und wie alles zu finanzieren ist. Ein wiederkehrendes Thema, da die finanziellen Sorgen immer größer werden. Da ärgert es dann umso mehr, wenn man den Eindruck hat, Geld werde zum Fenster hinausgeworfen. Köllisch bot sogar an, gemeinsam mit dem Gebäudemanagement die Planung zu übernehmen. „Also ich privat, nicht meine Firma“, versicherte Köllisch. In dem informellen Verbund könne man die Kosten deutlich drücken. Genug Expertise habe man allemal.

Friderike Graebert (Grüne) sprang dem FWG-Kollegen bei: „Es widerspricht dem gesunden Menschenverstand, wenn ein Drittel der Ausgaben nur Planungskosten sind.“ Und die Lösung? Nun: Außer Frustablassen ging nichts. Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) brachte es so auf den Punkt: Emotional sei er bei Köllisch, rechtlich hingegen bei seinen Verwaltungsleuten. Denn Baudezernent Bernhard Adams und Maximilian Wienecke, Fachbereichsleiter Gebäudemanagement, hatten Köllisch entgegnet, dass sich die Verwaltung an die für sie gültigen Spielregeln halten müsse. Es gebe bei solchen Verfahren strenge Vorgaben, auch mit Blick auf eine mögliche Förderung für die Ausgaben in Höhe von 50 Prozent. Das müsse man halt akzeptieren – ebenso wie das Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung. „Ich war auch erstaunt, aber das ist das wirtschaftlichste Angebot“, so Wienecke. Man könne sich darüber ärgern. Trotzdem müsse die Stadt handeln. Denn man sei im Zugzwang, damit die Schule im Herbst wieder eine Heizung hat. Adams dankte Köllisch für sein Hilfsangebot. Aber als Verwaltung könne man das nicht annehmen. Man müsse die Planung offiziell vergeben, „weil wir jemanden für die Haftung brauchen“.

Klingt alles extrem anstrengend. Wie es eben so ist, wenn es um den gesunden Menschenverstand geht. Was bleibt am Ende? Nun, die Erkenntnis, dass Kommunen wie Neustadt in einem Dickicht aus Fesseln agieren müssen. Sie können nicht immer so, wie sie wollen und wie es schlüssig erscheint. Statt Team „Ärmel hochkrempeln und anpacken“ bleibt oft nur Team „Regeln und Bürokratie“. Dafür gibt es natürlich viele gute Gründe, sie sind aber eben auch mit Konsequenzen in Sachen Tempo und Kosten verbunden. Und die passen dann nicht immer zum gesunden Menschenverstand.