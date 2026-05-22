Muss ein Grünstreifen vergrößert werden, was passiert mit Erdaushub? Neustadter waren mit den Auflagen der Stadt nicht einverstanden. Was meint das Verwaltungsgericht dazu?

Können sich Stadt und Bürger bei strittigen Themen nicht einigen, landen diese Fälle oft vor dem Verwaltungsgericht. In dieser Woche hatte die zuständige Kammer um den Vorsitzenden Richter Roland Kintz und Richterin Gloria Stein gleich in zwei Fragen Neustadter Bürger und Vertreter der Stadtverwaltung vor sich sitzen. Beide Verhandlungen hatten durchaus Unterhaltungswert und zeigten, wie auch angesichts einigermaßen verhärteter Fronten vor Gericht dann doch um Lösungen gerungen wird, die den Beteiligten weiterhelfen, und man trotz allem nicht stur auf Paragrafen schaut.

Fall 1: Der Grünstreifen

Ein Ehepaar baut am nördlichen Rand der Kernstadt in direkter Nähe zu den Weinbergen. Der Bebauungsplan sieht einen breiten Grünstreifen vor. Aus zwei Gründen: Zum einen soll so eine naturnahe Abrundung der Bebauung zum Feld hin erfolgen, und zum anderen sollen die Pflanzen Schutz vor möglichen Spritzmitteln der Winzer bieten. Das Ehepaar baut ab 2019 sein Haus, doch bei einer Kontrolle Ende 2021 bemängelt die Stadt, dass der angelegte Grünstreifen nicht der geforderten Breite entspreche.

Seither wird gestritten. Um das Ausmaß zu veranschaulichen, greift Kintz zu einem Aktenstapel und hebt diesen hoch: Die Streitsache füllt mehrere Ordner. Eine Lösung wurde jedoch nicht gefunden. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Es gab Zwangsgeldanordnungen der Stadt, auf die das Ehepaar mit Widersprüchen reagiert. Vor Gericht geht es nun darum, dass die Neustadter eine Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplans fordern. Da es von ihrem Grundstück ein Gefälle zu den Weinbergen gebe und noch Feldwege vorbeiführten, würde eine Heckenanpflanzung nichts bewirken. Es gebe bereits jetzt einen ausreichenden Schutz vor Spritzmitteln. Vielmehr würde eine Verbreiterung des Grünstreifens bedeuten, dass Hecken direkt bis an den im Garten gebauten Pool reichen, fasst Richterin Stein den Sachverhalt aus Sicht der Kläger zusammen. Das Recht auf Befreiung von den Vorgaben leitet das Ehepaar mit seinem Anwalt Samuel Schwake auch daraus ab, dass die Stadt in ähnlich gelagerten Fällen in anderen Bereichen Neustadts auch nicht einschreite. Die Stadt wiederum, so erläutert Stein, sage, dass alle Auflagen beim Kauf des Grundstücks bekannt gewesen seien. Die Regeln des Bebauungsplans müssten somit beachtet werden. Das Ehepaar könne nicht einfach etwas anderes machen. Denn dies hätte dann eine „Vorbildwirkung“ für andere, die dann ähnliche Freiheiten für sich reklamieren könnten.

An den Forderungen der Stadt gebe es „nichts zu rütteln“, fasst Richterin Stein die Bewertung des Sachverhalts zusammen. Das Ehepaar müsse sich an die Vorgaben des Bebauungsplans halten. Zumal die städtischen Auflagen auch einem „geordneten Miteinander“ von Landwirtschaft und Anwohnern dienten. Daher sei der geforderte Grünstreifen als Schutz so wichtig. Kintz ergänzt: „Die Spielregeln stehen vorher fest, ich weiß das also.“ Die von den Klägern gewünschte Befreiung sei aus Gerichtsperspektive eher nicht möglich. In einem Bebauungsplangebiet müssten sich alle an die dortigen Regeln halten, sie bildeten eine Schicksalsgemeinschaft. Der Verweis auf andere Gebiete helfe nicht weiter: „Das hat mit den Vorgaben hier nichts zu tun“, so Stein. Kintz führt ergänzend aus, dass der Schwimmbadbau eine „private Entscheidung“ sei und kein Recht auf Befreiung von Auflagen darstelle und sagt anschaulich: Wenn ein Fußballspiel abgepfiffen werde, könne der Verlierer auch nicht einfach sagen, dass man doch noch etwas länger spielen könnte.

Schwake meint zwar, dass er den Fall „rechtlich anders“ sehe und das Grundstück seiner Mandanten für das Viertel durchaus atypisch sei. Das rechtfertige eine Befreiung. Die Vertreterinnen der Stadt betonen hingegen mehrfach, dass sie aufgestellte Regeln nicht einfach aufheben könnten. Im Austausch miteinander öffnet sich schließlich die Tür für einen möglichen Kompromiss. Die Kläger sagen, dass sie ja sehr wohl Grünstreifen angelegt hätten. Sie seien bereit, entsprechend nachzubessern. Karin Krause-Ivanov von der Rechtsabteilung der Stadt sichert zu, die Vollstreckung der Zwangsgelder bis Jahresende auszusetzen. Bis dahin müssten die Kläger dann aufzeigen, was sie gemacht haben und die Stadt prüfe, ob ein „Schritt auf Sie zu“ möglich sei. Es sei aus Sicht der Stadt ein großer Unterschied, ob es um eine generelle Befreiung mit entsprechender Vorbildfunktion oder eine konkrete Einzelentscheidung gehe. Darauf einigt man sich. Das Ehepaar nimmt die Klage zurück. Das Verfahren wird eingestellt. Nun gibt’s Zeit, doch noch eine konkrete Lösung vor Ort zu finden.

Fall 2: Die Erdhügel

Ähnlich verläuft der zweite Fall, der im Süden der Stadt spielt. Es geht darum, dass ein Anwohner Erdhaushub auf einem Grundstück lagert. Die Stadt pocht auf Beseitigung dieser Hügel. Auch dieser Konflikt schwelt schon einige Jahre. Der Kläger sagt, er wolle einen Garten anlegen. Allerdings habe er nicht weitergearbeitet, da es im Konflikt mit der Verwaltung auch darum gehe, ob sich die Fläche im Innen- oder Außenbereich befinde – sich also die Frage stellt, ob er dort überhaupt etwas gestalten darf.

Das Gericht bewertet die Sache ziemlich eindeutig. „So wie es jetzt ist, ist es auf jeden Fall nicht rechtskonform“, betont Kintz. Der Bürger müsse die Hügel wegmachen. Richterin Klein erläutert die Rechtslage: Aufschüttungen dürften dort nicht sein. „In einem reinen Wohngebiet hat ein Lagerplatz für Erdaushub nichts zu suchen“, so Klein.

Zwar versichert der Kläger, dass er nie einen Lagerplatz im Sinn gehabt habe, aber Kintz entgegnet, „das ist doch nun schon seit zehn Jahren so, die Stadt war geduldig mit Ihnen“. Wichtig ist daher die Aussage des Gerichts, dass man das Grundstück dem Innenbereich zuordnet, sodass der Kläger dort einen Garten anlegen darf. Dies wolle er aufgrund dieser Auskunft jetzt auch zügig tun, versichert der Neustadter. Die Klage wird schließlich zurückgezogen (ebenso noch ausstehende Widersprüche), da die Stadt ein Entgegenkommen bei den geforderten Zwangsgeldern signalisiert. Die bereits geleisteten Zahlungen bleiben, auf die noch offenen Forderungen wird verzichtet. Der Kläger signalisiert noch, sich gleich an die Arbeit zu machen und alles so zu modellieren, dass die Hügel verschwinden. Ihm sei der lange Zeitraum ja auch peinlich.