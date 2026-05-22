Die Exterstraße in Neustadt soll für Radfahrer und Fußgänger weniger gefährlich werden. Der Bauausschuss hat dabei gegen die von Bürgern favorisierte Variante gestimmt.

„Umsetzung der Sofortmaßnahme – Umgestaltung Exterstraße“: So lautete der Titel eines Tagesordnungspunkts des Bau- und Verkehrsausschusses am Donnerstagabend. Wobei „sofort“ nicht sofort bedeutet, das stellte der Beigeordnete Bernhard Adams (parteilos) direkt zu Beginn klar. Die Umgestaltung solle beginnen, wenn die Amalienstraße nach der Sanierung im April kommenden Jahres wieder für den Verkehr freigegeben wird. Miriam Kuder von der städtischen Verkehrsplanung schilderte dann zunächst die Ausgangslage: Die Exterstraße ist eine wichtige Verbindung der Bundesstraßen 38 und 39. Radfahrer und Fußgänger wiederum müssten sie häufig queren, was aber an vielen Stellen nicht ganz ungefährlich sei. Die Notwendigkeit, daran etwas zu ändern, wurde bereits im 2025 verabschiedeten Mobilitätskonzept betont. Dort ist die Exterstraße als Leitprojekt gelistet. Daher widmete sich die Verwaltung der Umgestaltung, unter Einbeziehung der Anlieger und des Einzelhandels und mit Hilfe eines externen Planungsbüros. Das größte Problem sei gewesen, dass die Straße so heterogen sei, sagte Kuder. So variiere die Breite zwischen zwölf und 18 Metern.

Erarbeitet wurden zwei Planungsvarianten. Eine davon sah eine „Mittelinsel“ vor, die das Parken in der Mitte der Fahrbahn ermöglichen sollte. Als Alternative wurde eine eher konventionelle Lösung mit Schutzstreifen für Radfahrer in beide Fahrtrichtungen präsentiert, wobei diese aus Platzgründen nicht überall möglich sind. Kuder berichtete, dass die Mittelinsel „die favorisierte Variante der Bürgerschaft“ sei. Das habe die Bürgerbeteiligung ergeben. Die Verwaltung empfahl indes eindeutig die Schutzstreifen-Lösung. Als Begründung sagte Kuder, dass sich in der Verkehrskommission Polizei und Feuerwehr klar gegen die Mittelinsel ausgesprochen hätten. Die Polizei habe darauf verwiesen, dass sie in der Exterstraße mitunter schnell ausrücken müsse, da erschwere eine Mittelinsel das Überholen. Auch die Feuerwehr habe unter anderem argumentiert, dass die Exterstraße eine Hauptrettungsroute sei und eine Mittelinsel das Vorankommen erschwere.

Querungshilfen für Fußgänger

Der Ausschuss folgte am Ende der Empfehlung der Verwaltung und votierte einstimmig für die Schutzstreifen-Lösung. Norbert Schied (CDU) sagte, er habe den Verdacht gehabt, dass die Verwaltung es verpasst habe, vor der Bürgerbeteiligung die Feuerwehr einzubeziehen. Man habe ihm dann aber gesagt, dass dies erfolgt sei, deren Vertreter aber zunächst keine Einwände gehabt hätten. Schied bat darum, künftig Leute mit der entsprechenden Sachkenntnis zu entsenden. Denn man hätte Planungskosten sparen können, wenn die Mittelinsel-Variante gar nicht ausgearbeitet worden wäre.

Das vom Bauausschuss gebilligte Konzept sieht indes nicht nur Schutzstreifen für Radfahrer vor. So sollen Markierungen auf der Kreuzung mit der Konrad-Adenauer-Straße deutlich machen, dass Fußgänger auch diagonal laufen können, weil alle Ampeln gleichzeitig grün werden. Das sei heute schon zulässig, sagte Kuder, das wüssten viele Bürger aber offensichtlich nicht.

Zudem sind Querungshilfen für Fußgänger an der Bushaltestelle und an der Wallgasse vorgesehen. Bei letzterer hatten manche Ratsmitglieder Sorgen, dass sie für Rückstaus zur Maximilianstraße sorgen könnten. Positiv wurde indes bewertet, dass es praktisch eine Erprobungsphase gibt. Denn es soll zunächst keine großen baulichen Veränderungen geben, die Umgestaltung im Wesentlichen über Markierungen und Beschilderungen erfolgen. Eine endgültige Umgestaltung mit einem Vollausbau ist laut Kuder erst nach 2032 vorgesehen. Die Kosten für die jetzt geplanten Änderungen bezifferte sie auf rund 120.000 Euro, wobei rund 50.000 Euro auf die Ampel an der Kreuzung mit der Konrad-Adenauer-Straße entfielen, die ohnehin in die Jahre gekommen sei.

Tempo 30 vorgesehen

Die Höchstgeschwindigkeit in der Straße soll auf Tempo 30 reduziert werden. „Dieses Ziel verfolgen wir“, sagte Kuder und berichtete, dass es auch diesbezüglich Bedenken der Feuerwehr gebe, weil viele Kameraden die Strecke vor einem Einsatz auf dem Weg zum Feuerwehrhaus nutzten und sich dann ja ans Tempolimit halten müssten. Die Verwaltung wolle dennoch daran festhalten, da sich die Sicherheit erhöhe und die Durchschnittsgeschwindigkeit aktuell bei 36 km/h sei, sich also nicht so viel ändere.

Rainer Grun-Marquardt (Grüne) sagte, bei dem neuen Konzept seien die Fußgänger die Gewinner. Für Radfahrer sei es hingegen nicht so der große Wurf. Er hätte es auch für besser gefunden, mehr Parkplätze zu Gunsten des Radverkehrs wegfallen zu lassen, zumal in der Nähe, auf dem Gelände der früheren Esso-Tankstelle, neue Stellplätze entstanden seien.

In diese Richtung argumentieren auch die Mobilitätsverbände (VCD, ADFC und Klimaaktion Neustadt) in einer vor der Sitzung verschickten Stellungnahme. Sie fordern, weitere 19 Stellplätze entfallen zu lassen, weil Radfahrer dadurch gezwungen seien, parkenden Autos auszuweichen, was entsprechende Gefahren mit sich bringe, oder Autos die Sicht beeinträchtigten.

Verkehrsdezernent Adams folgte dem nicht. Nach Zahlen der Verwaltung gehen durch die beschlossene Umgestaltung 19 von 99 Parkplätzen verloren. Das sei nicht wenig, sagte der Beigeordnete und habe auch so schon „keine Begeisterung bei den Anliegern ausgelöst“.