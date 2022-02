Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist in Rheinland-Pfalz unter die 1000er-Marke gefallen. Für Neustadt hat am Donnerstag das Gesundheitsamt 160 Neuinfektionen gemeldet. Im Kreis Bad Dürkheim waren es 256. Die Sieben-Tage-Inzidenzen sinken in der Stadt und im Kreis. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldete das dortige Gesundheitsamt 370 neue Fälle.