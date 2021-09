Der Arbeitsmarkt erholt sich weiter – zu diesem Ergebnis kommt Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau, bei der Analyse der September-Zahlen. Demnach waren im gesamten Bezirk, der die Städte Landau und Neustadt sowie die Kreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße umfasst, 11.236 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 579 weniger als Ende August und 1853 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 4,2 Prozent (0,3 Prozentpunkte unter dem August-Wert und 0,7 Prozentpunkte unter dem Vorjahres-Wert). Den positiven Trend erklärt Groß-Herick so: „Die Wirtschaft und damit auch der Arbeitsmarkt erholen sich zusehends von den Auswirkungen der Pandemie.“ Wichtig für Menschen auf Jobsuche: Derzeit werden viele Fachkräfte gesucht. Somit hätten alle auf dem Arbeitsmarkt, also auch Berufseinsteiger, gute Chancen, schnell einen neuen Job zu finden. Kritisch ist die Lage hingegen für Langzeitarbeitslose: Aktuell gibt es 4220 Betroffene, die seit mindestens zwölf Monaten ohne Job sind. Man habe somit fast 50 Prozent mehr Langzeitarbeitslose als vor der Pandemie, erläutert die Arbeitsagentur. In Neustadt gab es im September 1643 Arbeitslose – 85 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote für die Stadt ist damit leicht auf 5,6 Prozent gesunken. Dem Neustadter Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit sind im September 70 zu besetzende Stellen gemeldet worden. Im Landkreis Bad Dürkheim gibt es aktuell 2926 Arbeitslose; die Quote ist damit auf 4,0 Prozent gesunken. Für den Kreis Südliche Weinstraße meldet die Behörde 2428 Arbeitslose – auch dort ist die Quote gesunken, sie liegt nun bei 3,9 Prozent.