Bis Mitte Oktober hat es in der Region einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit gegeben. Darüber hat die Agentur für Arbeit Landau am Mittwoch informiert.

Zum Bezirk der Agentur für Arbeit Landau gehören die Städte Neustadt und Landau sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße. Im gesamten Gebiet waren der Agentur zufolge Mitte Oktober 11.301 Arbeitslose gemeldet – 297 weniger als im September. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozentpunkt auf 4,3 Prozent gesunken.

Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Landau, spricht von einer „Stabilisierung“ am Arbeitsmarkt. Bis zu den Sommerferien habe es in diesem Jahr einen „kontinuierlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit“ gegeben. Man habe sich dem „Niveau vor der Corona-Pandemie“ genähert. Der Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen ab der Jahresmitte sei auf die Geflüchteten aus der Ukraine zurückzuführen, für die seit Juni die Jobcenter zuständig sind. „Aktuell ist der große Schub der Schutzsuchenden erfasst“, so Groß-Herick. Ihren Angaben zufolge profitiert von der positiven Tendenz vor allem die jüngere Generation: Die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen sei um weitere 0,2 Prozentpunkte auf nun 3,5 Prozent gesunken.

Unverändert hoch sei der Bedarf an qualifiziertem Personal: Aktuell gibt es in der Region 4800 offene Stellen.

In Neustadt waren im Oktober 1711 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote in der Stadt ist gegenüber dem Vormonat von 6,1 auf 5,9 Prozent gesunken. Im Kreis Bad Dürkheim und im Kreis Südliche Weinstraße lag die Arbeitslosenquote bei 4,1 Prozent.