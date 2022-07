Im vergangenen Jahr haben weniger Gäste in St. Martin übernachtet als 2019. Darüber hat die Leiterin der Touristinformation, Daniela Kauf, in der jüngsten Gemeinderatssitzung informiert. Nachdem 2019 ein Rekordjahr mit 130.623 Übernachtungen zu verzeichnen war, lag die Anzahl 2021 bei nur noch 97.278. Der Rückgang sei vor allem den Auswirkungen der Pandemie geschuldet, so Kauf. Im Jahr 2020 waren Hotels und Gästehäuser lange geschlossen. Die bis April 2022 erfassten Zahlen liegen laut dem Bericht der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH in der Pfalz immer noch unter Vor-Corona-Niveau – und zwar um rund 20 Prozent gegenüber 2019.