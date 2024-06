Im Juni ist die Arbeitslosenquote im hiesigen Bezirk um 0,1 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent gesunken. Das hat die Agentur für Arbeit in Landau am Freitag mitgeteilt. Zum Bezirk zählen Neustadt und Landau sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote bei 4,4 Prozent. Insgesamt waren 12.955 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind elf Personen weniger als vor einem Monat und 1254 mehr als im Juni des vergangenen Jahres. „Nach dem saisonal unüblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im letzten Monat, ist im Juni die Zahl der Arbeitslosen zwar leicht gesunken, es fehlt aber die Dynamik am regionalen Arbeitsmarkt“, lautet das Resümee der Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau, Christine Groß Herick. Zum Gesamtbild passt die aktuelle Situation am Stellenmarkt. Insgesamt wurden an den gemeinsamen Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter im Juni 538 offene Stellen zur Besetzung gemeldet. Das sind 59 weniger als im Vormonat.