Beim Wenden hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 12.45 Uhr einen Unfall in der Speyerdorfer Straße verursacht, bei dem der 36-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads (Krad) leicht verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei fuhr der 36-Jährige in Fahrtrichtung Lachen-Speyerdorf. Vor ihm fuhr ein Auto, dessen Fahrer kurz nach der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr plötzlich stark abbremste, um sein Fahrzeug zu wenden. Der Kradfahrer musste deshalb stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte er zu Boden und verletzte sich an der linken Hand. An dem Kraftrad entstand ein Schaden von geschätzt 1000 Euro. Der Autofahrer fuhr jedoch weiter, ohne sich zu kümmern. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet Zeugen, sich unter Telefon 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu wenden.